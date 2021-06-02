Много лет назад они покинули свой дом, но никогда не переставали любить Беларусь. Бережное отношение к памяти и по‑прежнему крепкая духовная связь с Родиной объединяют сегодня всех белорусов мира — тех, кто небезразличен к судьбе своей страны, ее традициям, истории и национальной самоидентификации. В эти дни наши соотечественники, живущие за рубежом, — представители крупных общественных организаций и культурных сообществ — массово выражают негодование и озабоченность по поводу беспрецедентного давления на Беларусь, публикуют открытые письма и заявления. А мы в свою очередь рассказываем вам их истории: о переезде, разделившем жизнь на до и после, деятельности по популяризации белорусской культуры за рубежом и надеждах на светлое небо над родной Беларусью.

Белла, чао!

Руководителю Белорусского культурного общества BELLARUS Татьяне Пумпулевой пятьдесят два. В Неаполь ее когда‑то привела любовь: итальянец Микеле сделал белоруске предложение, от которого она не смогла отказаться. Это было почти 20 лет назад. Сегодня старший сын Татьяны живет и работает в Болонье, 16‑летняя дочь Ивана учится в лицее, а сама она тратит все свободное время на BELLARUS — так называется организация, которую Татьяна придумала и зарегистрировала в 2010 году, чтобы объединить и сплотить всех белорусов Неаполя.

— Конечно, я сильно скучала по Родине, не хватало общения. Поэтому начала искать выход и увидела, как много на самом деле россиян, украинцев и белорусов живет в Неаполе. Хотя для итальянцев мы все были советскими людьми, потому что говорили по‑русски. Более того, многим белорусам проще было сказать, что они из России, чтобы не объяснять, что это за Беларусь и где она находится. Но ведь это неправильно! И я решила, что нам нужно объединиться и рассказывать о своей стране, ее традициях, культуре, корнях.

Дружба, проверенная временем

Первые годы жизни дочери Иваны совпали с первыми проектами BELLARUS. Татьяна смеется: «Есть сын полка, а у нас была дочка ассоциации. Ивана тогда все время проводила с нами». Сегодня Белорусское культурное общество BELLARUS объединяет почти 300 человек — и это только официально занесенных в реестр.

Круг культурных мероприятий, которые Татьяна с другими членами общества устраивает в Неаполе и окрестностях, крайне широк: от организации детских новогодних «ранiшнiкаў» и встречи «Каляды» до посещения белорусских захоронений в Монте‑Кассино. BELLARUS принимает активное участие в жизни города, проводит праздники на уровне не только Неаполя, но и всего региона: делает, в частности, совместные проекты с учреждениями образования.

— Бывает, я показываю детям фотографии Минска и спрашиваю: «Как думаете, что за город?» Ответы самые разные: Берлин, Дубай… И когда я говорю, что это Минск, мало кто верит. Спрашивают: «Неужели он ­НАСТОЛЬКО красивый?»

В BELLARUS отмечают все национальные праздники. Плюс тематические: скажем, День матери и День белорусской письменности. Кроме того, каждый год в преддверии Дня Победы белорусы Неаполя ездят в Монте‑Кассино, где находится одно из самых больших мемориальных захоронений наших солдат, погибших на территории Италии в годы Второй мировой войны.

Помимо праздников широкого размаха, проводят в BELLARUS и камерные активности. Например, музыкальные флешмобы. У объединения есть свой хор, с костюмами для которого в свое время помог Республиканский центр национальных культур.

— Кроме того, вместе с РЦНК уже много лет мы делаем проект «Беларуская восень у Неапалi», приглашаем с концертами и мастер‑классами белорусских артистов. В 2019 году в проекте участвовал ансамбль песни и музыки «Сузор’е» — они имели огромный успех, зал был полный, артистов не хотели отпускать. Это ли не свидетельство того, что наша культура интересна миру? Она, я уверена, помогает налаживать отношения между странами.

Татьяна не скрывает: несмотря на 20 лет жизни в Италии, Беларусь она любит по‑прежнему сильно.

— Переживаю, конечно, за то, что происходит в стране. Все мои родственники остались в Гомельской области: мама, братья, племянники. Поэтому новости о приостановке воздушного сообщения с нашей страной восприняла c болью в сердце.

Я люблю свою страну, и мне хочется для нее всего самого лучшего: мира, добра, любви.

Беларусь — это не политика. Это наши леса, озера, традиции, культура, язык. Вот что такое наша страна. И никто этого у нас не отнимет.

leonovich@sb.by