Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляется постоянный контроль за принятием мер по уничтожению борщевика Сосновского и сокращением площади его распространения.

За 5 месяцев текущего года в Гомельской области с использованием гербицидов проведены работы по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского по всем местам произрастания инвазивного растения, на общей площади около 35,4 га.

Работы выполнялись самостоятельно землепользователями, а на землях сельисполкомов и отдельных сельскохозяйственных предприятий (на мероприятия было выделено из местных бюджетов 45,92 тыс. рублей), — подразделениями МЧС и индивидуальными предпринимателями, выигравшими процедуру государственной закупки данных услуг.

В первой половине июня территориальными органами Минприроды будет проведена оценка качества проведенных работ и определена степень угнетения (усыхания) борщевика в результате воздействия гербицидов.

По результатам указанной оценки землепользователям будут выданы предписания о необходимости продолжения работ (по плану не менее 30% от общей площади) и вовлечению земель, освобожденных от борщевика, в хозяйственный оборот.