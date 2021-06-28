Указом Президента Республики Беларусь 17 сентября объявлено Днем народного единства. Это ключевая историческая дата в белорусской истории и государственности. В этот день в 1939 году белорусы, разделенные против воли условиями Рижского мирного договора, получили возможность жить в едином государстве. Так началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси.

Елена ГРЕЙНЕР, учитель начальных классов гимназии г. Буда-Кошелево:

– Хорошо, что этот важный для исторической справедливости день теперь займет заслуженное место в календаре государственных праздников. Мы, как представители старшего поколения, как никто понимаем, какой ценой досталась нам свобода и независимость. Символично, что этот праздник учрежден именно в Год народного единства. Он должен объединить всех белорусов, независимо от их взглядов.

Светлана АЛЕКСИНА, воспитатель детского дошкольного центра развития ребенка:

– Наша сила в единстве. Эта та важная черта, которая отличает белорусский народ. Единство – одно из главных достояний, переданных нам нашими отцами и прадедами. Как свидетельствует история, расколотым обществом легко управлять извне. Мы не можем этого допустить ни при каких обстоятельствах. Мы должны сохранить и передать нашим потомкам всё то, что имеем: уникальные традиции, богатое культурное наследие и, конечно же, историческую память. Именно в этом я вижу суть данного праздника.

Нина СУКАНЬКОВА, воспитатель ГПД гимназии г. Буда-Кошелево:

– В связи с последними событиями в Беларуси и санкциями Запада этот праздник очень важен для каждого из нас. Я считаю, что в первую очередь он призван сплотить нас, ведь через все трудности и испытания мы должны проходить вместе. Беларусь – наша Родина, наша родная земля, наш общий дом. Мы – хозяева на своей земле, поэтому должны заботиться о ней, честно трудиться на ее благо и процветание. Мир, независимость, свобода и единство – важнейшие ценности, доставшиеся нам от предшественников. Мы обязаны их сохранить.

Мнениями интересовалась Ольга МАРЦЕЛЕВА

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