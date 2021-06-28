Тюрьма свободы слаще



Об этом красноречиво говорит поступок неработающего 51-летнего мужчины, который в период с 5 по 11 июня проник в дачный дом в Радеево и похитил продукты питания. Хозяин заявил о пропаже в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что вор нигде не работает, не имеет определенного места жительства и буквально накануне происшествия освободился из тюрьмы в Могилеве.

Учитывая послужной список вора, ему, по всей видимости, предстоит вернуться в привычную среду, за решетку. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.



Никакие оправдания не принимаются



В тот же день возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь в отношении неработающего 55-летнего жителя Синичино, который днем 7 июня разъезжал на мотокультиваторе «Асилак». Всё бы ничего, но отсутствие регистрации на транспорт и нахождение подшофе никак не могут служить ему оправданием. Кстати, мужчина уже был привлечен к ответственности за подобное нарушение буквально в начале июня.



В Уваровичах уничтожили 1,5 центнера конопли



18 июня среди белого дня в 100 м от ул. Первомайской в Уваровичах сотрудники милиции обнаружили участок земли размером 0,0012 га с растущей на ней коноплей. Растение массой 150 кг вырвали и сожгли.



Сотрудники банка по Вайберу не звонят



Очередными жертвами мошенников стали две жительницы района. Женщины, поверив звонившим по Вайберу злоумышленникам под видом сотрудников ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «БелВЭБ», сообщили им реквизиты своих банковских карт и, словно по мановению волшебной палочки, лишились денежных средств в сумме 2100 и 1620 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.



Солярку пришлось вернуть



21 июня на территории домовладения водителя СУП «Андреевка» сотрудники правоохранительных органов обнаружили 80 л дизельного топлива. Как оказалось, солярку он слил днем ранее с автомобиля «МАЗ» прямо на рабочем месте. Похищенное изъято и возвращено в хозяйство, а вот в отношении мужчины начат административный процесс.

Собрали весь металл

В Поросли из помещения свинарника, принадлежащего КСУП «Кривск», 15 июня пропали металлические ограждения, корыта, столбики, рельсы и трубы. Установлено, что кражу совершили жители агрогородка, неработающие братья 1993 и 1996 г.р. Похищенное частично изъято, а сами любители металла задержаны в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА