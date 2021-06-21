Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу – один самых популярных видов отдыха у белорусов в жару. В выходные дни пляжи усыпаны взрослыми и детьми. И по статистике в эти же дни чаще всего идут на дно. Что же сделать, чтобы поход к водоему не закончился трагедией и ужасными воспоминаниями на всю жизнь? Посмотрите «Энциклопедию безопасности» и прочитайте наш текст.

Итак, вооружаемся правилами поведения.

Проводя время на берегу реки или озера, к любым неожиданностям нужно быть готовым. Если вы отдыхаете у воды, то дно водоёма должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь – нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте головной убор.

Наблюдайте за своими детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных местах, недалеко от берега. Объясните ребёнку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Малышей одних в воду отпускать категорически нельзя.

Объясните, как безопасно себя вести на воде и что делать, если кто-то начал тонуть. Не купайтесь на необорудованных пляжах. Научите ребёнка, что если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей по телефону 101 или 112. Будьте осторожны. И, конечно же, сами соблюдайте эти правила – пример родителей всегда лучше всяких слов.

Может случиться, что в какой-то момент спасение утопающих может стать делом ваших рук, и вы к такому повороту событий должны быть готовы. О том, как правильно себя вести на воде и что делать, если кто-то начал тонуть, смотрите в обучающем видео МЧС.

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