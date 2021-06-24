20 июня в Ветке прошел традиционный ежегодный IХ открытый районный праздник фольклора “Траецкі карагод на Веткаўшчыне”, в котором приняли участие и будакошелевцы.

По итогам фестиваля в номинации “Фольклор (сольное пение)” второе место занял Виталий Карпинский с аутентичной песней “Ляцеў чыжак”.

В номинации “Исполнители частушек” третье место заняла Надежда Кашлачева, солистка народного вокального коллектива “Калиница” филиала Коммунаровского дворца культуры.

Как исполнители театрального жанра малых форм первое место занял народный фольклорный коллектив “Губичанка”, который исполнил отрывок из обряда “Проводы в рекруты”.

Второе место среди исполнителей народно-бытового танца у пары Дмитрия и Анастасии Пильник.

Михаилу Репченко из Уварович вручен диплом 3-й степени в номинации «Гармонисты (сольное исполнение)».

Андрей Батаев получил диплом участника в номинации «Фольклор (сольное пение)».