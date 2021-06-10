Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь выступили с совместным заявлением к международному сообществу, в котором призвали «непредвзято оценить складывающуюся вокруг страны ситуацию». Авторы обращения считают, что под видом борьбы за демократические ценности происходит агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и его граждан, что способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь и формированию негативного образа нашей страны на международной арене.

Своим мнением по поводу обращения поделились представители депутатского корпуса района.

Депутат районного Совета депутатов по Восточному избирательному округу №5 Анна Василенко:

– Мы видим, что политическое и экономическое давление на нашу страну с каждым днем только усиливается и набирает обороты. Запад всеми возможными силами, прибегая к нечестным способам, старается дестабилизировать обстановку в Беларуси и оторвать ее от России. «Цветная революция» не удалась. Наше общество оказалось не так просто разобщить и вовлечь в протесты. К счастью, многие из тех, кто сетовал за перемены, кардинально изменили свои взгляды и теперь понимают, что мир, стабильность и независимость, к которым мы шли последние десятилетия – это главная ценность, которую нужно беречь и ценить. Никому не позволено грубо нарушать базовые международные принципы и вмешиваться во внутренние дела государства.

Депутат районного Совета депутатов по Советскому избирательному округу №13 Виталий Подзерун:

– В настоящее время вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь, развернув против нашей страны массированную информационную агрессию. Она направлена как на вовлечение граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование негативного образа Беларуси на международной арене. Мы пронимаем, что главная цель такого вмешательства – подорвать экономический потенциал нашей страны, остановить ее развитие, тем самым снизив уровень жизни и благополучие людей. Такие действия являются беспрецедентными и абсурдными. Я, как правоохранитель, расцениваю любое вмешательство в наши внутренние дела, как попытку государственного переворота. Мы никогда не будем играть по чужим правилам, в частности Запада. Нам стоило больших усилий отстоять свою независимость и суверенитет. Мировое сообщество должно прислушаться к нам и выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. К сожалению, находятся те, кто пытаются, как они сами говорят, «спровоцировать голодные бунты», чтобы лишить нашу страну государственности и суверенитета. Мы не можем допустить этого. Поэтому призываем международное сообщество поддержать нас в отстаивании своей независимости.

Ольга МАРЦЕЛЕВА