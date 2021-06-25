С 8 июля вступает в силу новая редакция Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров» (далее – Указ № 243), в соответствии с которой товары, ранее маркировавшиеся контрольными (идентификационными) знаками, подлежат маркировке унифицированными контрольными знаками

(далее – УКЗ). В этой связи, субъектам хозяйствования, осуществляющим ввоз и (или) производство товаров, подлежащих маркировке КИЗ или УКЗ, следует иметь в виду следующее.

В соответствии с частью второй пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 9 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 9) контрольные (идентификационные) знаки, приобретенные до вступления в силу Положения о маркировке товаров унифицированными контрольными знаками (до 08.07.2021):

являются действительными до их полного использования;

до их полного использования; после официального опубликования Указа № 9 (после 06.01.2021), возврату не подлежат, за исключением возврата неиспользованных контрольных (идентификационных) знаков с производственным браком.

Одновременно сообщаем, что Министерством финансов совместно с РУП «Издательство «Белбланкавыд» с 20 мая обеспечены изготовление и реализация УКЗ. При этом обращаем внимание, что поскольку понятие УКЗ и возможность его использования для маркировки товаров предусматриваются редакцией Указа № 243, вступающей в силу с 08 июля, оборот товаров, маркированных УКЗ допускается

с 08.07.2021.