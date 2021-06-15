Лето – самая долгожданная пора для ребят. Ведь это не только самые длинные каникулы в году, но и хорошая возможность провести время с пользой, да еще и заработать себе на карманные расходы. А как это делают учащиеся Бушевской и Пенчиской школ «Авангард» узнал, побывав в летних лагерях труда и отдыха дневного пребывания.

В лагере труда и отдыха «Умелые ручки» с утра кипит работа. 10 мальчишек и девчонок кроят, строчат на швейной машинке и занимаются вышивкой. Как отмечает учитель трудового обучения Елена Прокопенко, ребята всегда охотно и с большим удовольствием посещают лагерь труда и отдыха. Пятый год подряд в школе при финансировании управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома реализуются трудовые проекты. За это время руками старшеклассников были пошиты сценические костюмы для детского сада и школы, сделаны новые стенды. Не стал исключением и нынешний год. В рамках нынешней летней оздоровительной кампании здесь реализуется трудовой проект по пошиву 23 комплектов постельного белья для детского сада и вышивке десяти картин, которые украсят интерьер учебного заведения.

Признаюсь, мне весьма непривычно было увидеть мальчишек за швейной машинкой и вышивкой. А между тем, по словам Елены Михайловны, со старшеклассниками Андреем Новиковым и Олегом Алексеенко в мастерстве не каждая девчонка может сравниться. И если первому подвластна ювелирная и точная работа, требующая терпения и усидчивости, такая как вышивка крестом, то второй мастерски освоил работу на всех видах швейных машин.

– Мы бы не делили занятия на мужские и женские – это субъективное понятие. С одинаковой легкостью мы шьем и вышиваем, а также благоустраиваем школьную территорию. К тому же, занимаясь интересным и полезным делом, можно еще и заработать. Так как в этом году мы закончили школу и собираемся поступать учиться на техников-механиков в местный колледж, деньги придутся весьма кстати, – рассказали ребята.

А вот Татьяне Новиковой, учащейся 10 класса, которая посещает лагерь труда и отдыха второй год, полученные знания и умения помогли определиться с будущей профессией. После окончания школы она планирует получить профессию швеи.

По-настоящему жарко на территории зерносклада №1 в Пенчине – здесь наводят порядок ребята из лагеря «Колосок». Для учащихся Пенчинской средней школы стало доброй традицией помогать родному хозяйству.

С начала работы лагеря юные помощники уже пропололи цветочные клумбы возле конторы. Сейчас перед ними стоит не менее важная задача – подготовить территории зерносклада к приемке нового урожая зерновых культур. Порядок должен быть не только во дворе, но и в самих складах. Поэтому траве и мусору объявлен бой.

Александра Курицкая впервые принимает участие в трудовом лагере, но никакой работы не боится, поэтому с травой справляется с легкостью. Девушка признается, что большим стимулом хорошо трудиться, служит желание заработать свои первые деньги.

А для Кристины Черняк это уже второе трудовое лето. Будущая десятиклассница считает, что его нужно проводить с пользой не только для себя, но и для других. Помощь родному хозяйству – отличный тому вариант, а заработанные деньги станут хорошей подспорьем прикупить обновок к новому учебному году.

К слову, в нынешнем году свою лепту в благоустройство и наведения порядка на территории сельхозпредприятия внесут и учащиеся Глазовской школы.

Как видите, для того, чтобы заработать свои первые деньги и провести лето с пользой многого не нужно. Главное – это желание трудиться и возраст от 14 лет и старше.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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