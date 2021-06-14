Определены сроки проведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.
Сроки приема документов за счет средств бюджета и на платной основе:
с 20 по 26 июля — учреждения высшего образования;
с 20 по 28 июля — вузы сельскохозяйственного профиля (очная форма обучения);
с 15 ноября по 5 декабря — вузы сельскохозяйственного профиля (заочная форма обучения).
Прием документов на платную форму обучения (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в вузах):
с 20 июля по 5 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;
с 20 июля по 10 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ (очная форма);
с 15 ноября по 5 декабря — БГАИ, БГАМ, БГУКИ (заочная форма);
с 20 июля по 9 августа — другие вузы.
Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, и аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности, срок подачи документов — с 20 по 22 июля.
Сроки проведения вступительных испытаний:
с 27 по 29 июля — Университет гражданской защиты МЧС, Военная академия, военные факультеты в вузах;
с 27 июля по 4 августа — иные вузы;
с 29 июля по 4 августа — вузы сельхозпрофиля (очная форма обучения);
с 6 по 15 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).
Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования
На бюджетные места:
по 31 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, военные факультеты в вузах;
по 6 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;
по 5 августа — иные государственные вузы (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля);
по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).
На платные места:
по 11 августа — учреждения высшего образования (кроме заочной формы обучения в учреждениях сельхозпрофиля);
по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).
Источник: Министерство образования.