Определены сроки проведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.

Сроки приема документов за счет средств бюджета и на платной основе:

с 20 по 26 июля — учреждения высшего образования;

с 20 по 28 июля — вузы сельскохозяйственного профиля (очная форма обучения);

с 15 ноября по 5 декабря — вузы сельскохозяйственного профиля (заочная форма обучения).

Прием документов на платную форму обучения (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в вузах):

с 20 июля по 5 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;

с 20 июля по 10 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ (очная форма);

с 15 ноября по 5 декабря — БГАИ, БГАМ, БГУКИ (заочная форма);

с 20 июля по 9 августа — другие вузы.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, и аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности, срок подачи документов — с 20 по 22 июля.

Сроки проведения вступительных испытаний:

с 27 по 29 июля — Университет гражданской защиты МЧС, Военная академия, военные факультеты в вузах;

с 27 июля по 4 августа — иные вузы;

с 29 июля по 4 августа — вузы сельхозпрофиля (очная форма обучения);

с 6 по 15 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).

Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования

На бюджетные места:

по 31 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, военные факультеты в вузах;

по 6 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;

по 5 августа — иные государственные вузы (кроме заочной формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).

На платные места:

по 11 августа — учреждения высшего образования (кроме заочной формы обучения в учреждениях сельхозпрофиля);

по 20 декабря — вузы сельхозпрофиля (заочная форма обучения).

Источник: Министерство образования.

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