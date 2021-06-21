По данным следствия, днем 20 июня 2021 года 4-летняя девочка находилась со своей мамой в гостях у бабушки в аг.Бабиничи Оршанского района. Мама с ребёнком спали в комнате с открытым окном. Проснувшись, девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго этажа на газон и асфальтированную поверхность тротуара. Мама не успела предотвратить падение дочки.

Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники пострадавшей.

Оршанским МОСК по данному факту проводится проверка.