В Беларуси по случаю празднования Дня Независимости пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

Например, 1 июля с 10.00 до 12.00 проконсультируют специалисты отделов принудительного исполнения Брестской области, нотариусы, адвокаты и сотрудники ЗАГСов. 2 июля благотворительная акция пройдет с 14.00 до 17.00, ее проведет главное управление юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, отделом ЗАГС Брестского горисполкома, Брестским областным управлением фонда социальной защиты населения.

Акция состоится и в других регионах. Так, 2 июля с 10.00 до 12.00 бесплатная правовая помощь гражданам будет оказана в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома. В этот же день граждан всех категорий бесплатно проконсультируют нотариусы Беларуси по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Белта