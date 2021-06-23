В Буда-Кошелевском районе введен запрет на посещение лесов

В связи с установившейся сухой, чрезвычайно опасной в пожарном отношении погодой с 23 июня на территории района запрещено посещение лесных массивов, торфополей, других пожароопасных участков, за исключением проведения контрольно-надзорных мероприятий и проведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования на соответствующих территориях.

Гражданам следует воздержаться в данный период от посещения лесов, быть предельно внимательными и осторожными в жаркую погоду и соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, во время действия особого противопожарного режима разведение костров и сжигание мусора запрещены.

В период запрета закрываются все шлагбаумы на съездах с дорог в леса, устанавливаются таблички с информацией о запрете посещения леса и ответственности за его нарушение. На автотранспорте можно проезжать только по дорогам, ведущим к населённым пунктам, а также к обустроенным местам отдыха.

Также запрещается въезд на все лесные дороги (за исключением дорог общего назначения, проходящих через лесные массивы). Запрещается самостоятельно открывать опущенные шлагбаумы на въездах в лес.

За нарушение данного запрета предусмотрен штраф.