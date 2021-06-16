В Буда-Кошелевском районе ограничено посещение леса

В связи с установившимся III классом пожарной опасности, сухой и ветреной погодой, длительным периодом отсутствия осадков с 16 июня 2021 года на территории лесного фонда Буда-Кошелевского района введено ограничение посещения лесов на основании подпункта 2.9 пункта 2 ст.13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 7 специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2019 г. № 722, Решения Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 19 апреля 2021г. №341

В чём разница между ОГРАНИЧЕНИЕМ и ЗАПРЕТОМ на посещение лесов

ЗАПРЕТ на посещение гражданами (нахождение в лесу) действует при 4 и 5 классе пожарной опасности, на Карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь такие районы обозначаются красным цветом.

Зеленым цветом (1,2 классы пожарной опасности) окрашиваются районы, где пребывание граждан в лесу разрешено без ограничений.

Оранжевым цветом окрашиваются районы, где действует ОГРАНИЧЕНИЕ, т.е. одиночное нахождение в лесу (сбор грибов, ягод) допускается, но при ОГРАНИЧЕНИИ запрещается:

— въезд на территорию лесфонда транспортных средств;

— разведение гражданами костров, использование гражданами открытого огня на территории лесного фонда;

— проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства;

— организация и проведение массовых мероприятий.