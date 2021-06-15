В Гомеле названы победители областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах. В числе лучших – РУП «Белоруснефть-Особино», гимназия и Буда-Кошелевский опытный лесхоз.

РУП «Белоруснефть-Особино» и гимназия г. Буда-Кошелево удостоены дипломов II степени, представители Буда-Кошелевского лесхоза за высокий уровень организации идеологической работы в трудовых коллективах получили Благодарственное письмо от Гомельского облисполкома.

Фото «Гомельские ведомости» и из личного архива РУП «Белоруснефть-Особино» и гимназии.