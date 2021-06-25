Уникальную, единственную в мире экспозицию посещают жители и гости нашего областного центра. Экскурсии по 10 человек, с соблюдением всех мер противовирусной безопасности.





На торжественном митинге с участием руководства области и города, парламентариев, духовенства, представителей общественных организаций заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов сказал:

— Несмотря на то, что прошло уже столько лет после Великой Отечественной, и все меньше живых свидетелей этих событий, подвиг народа остается в памяти, благодаря таким монументальным проектам. От имени жителей Гомельской области слова благодарности организаторам за кропотливую работу по воссозданию частички нашей общей героической истории и уникальный шанс прикоснуться к священному прошлому отцов и дедов, ведь нет практически ни одной семьи, которую бы не затронула та страшная война. О ее ужасах мы знаем не понаслышке. 260 лагерей смерти, сотни тюрем и гетто, 380 тысяч угнанных в гитлеровское рабство, сотни уничтоженных деревень и разрушенных городов, более 2 миллионов погибших — вот печальное наследие фашизма в Беларуси. Вся белорусская земля покрыта памятниками этой кровавой трагедии в судьбе народа. Брестская Крепость и Хатынь. Тростенец и Озаричи, Буйничское Поле под Могилевом, Ола в Светлогорском районе, днепровские берега у Лоева, тысячи братских могил воинов-освободителей, замученных мирных граждан».

О непреходящей традиции преемственности памяти говорили на митинге председатель ветеранской организации Гомельского отделения Белорусской железной дороги Борис Шилов и студент 4 курса Белорусского государственного университета транспорта Сергей Гончаров.

…Мы прошли 9 вагонов этого состава потрясающей документалистики, что словно рентген, глазами солдат, командиров, медсестричек словно просвечивает тебя изнутри: так ли живете вы в своем 21-м веке, под подаренным ими мирным небом? Сравнивала рассказ машиниста Лидии с услышанным от самой Елены Мироновны Чухнюк, машиниста локомотивного депо «Гомель», водившей воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта… Мы общались с «Почетным железнодорожником», Героем Социалистического Труда уже в этом веке по телефону, звонили ей в Москву всего каких-то лет десять назад и рассказали в книге «Никогда не забудем», изданной редакцией «Гомельскай праўды»… Как же стремителен этот век!

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