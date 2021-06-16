О трагедии стало известно вечером в этот вторник.

Сообщение о тонущем человеке поступило на пульт дежурного РОЧС. В место происшествия была направлена бригада «Скорой помощи». По приезду медики провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти школьника не удалось.

Известно, что 13-летний Л. – ученик одной из школ Добруша. В Жгунь приехал к бабушке на летние каникулы. Водоем, на котором произошла трагедия, в деревне у купальщиков популярностью не пользуется. Тем более, о запрете купания в нем оповещает специальная табличка.

Как сообщили в учебном учреждении, накануне каникул с родителями и детьми были проведены беседы на предмет безопасного поведения во время каникул. Соответствующая информация, в том числе и об опасности купания, размещалась в родительских чатах, на сайте школы.

Что привело к трагедии, уточняется.

vdobrushe.by