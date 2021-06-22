В сердцах навеки: в День памяти и скорби в Буда-Кошелеве прошел митинг-реквием

Памятное мероприятие, посвященное 80-й годовщине со Дня начала Великой Отечественной войны, собрало сотни горожан на священном для будакошелевцев месте

Руководство района, представители трудовых коллективов, депутатский корпус, общественные организации и молодежь в знак глубокого уважения и благодарной памяти единой колонной проследовали с центральной площади к городскому мемориалу.

К жителям обратился председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник. «22 июня 1941 года – одна из великих и трагических дат, свидетельство мужества и стойкости, которые навсегда останутся в памяти людской, – отметил Анатолий Генрикович. – С первого дня войны огромная вера в Родину, в свой народ не давала нашему солдату, партизану, труженику тыла усомниться в освобождении страны от немецкого порабощения, добиться желанной Победы. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань уважения и памяти всем, кто прошел тяготы и лишения Великой Отечественной, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков. Мы низко кланяемся всем ветеранам: за подвиг, за чистое небо и мирную жизнь, за будущее наших детей! Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!». В завершение выступления глава района пожелал ветеранам и всем жителям здоровья, семейного счастья, благополучия, добра и только мирного неба над головой.

Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко вознес молитву по всем павшим в годы военного лихолетья.

Участники митинга возложили цветы в память о всех не вернувшихся с той далекой войны. И ровно в полдень присоединились к единой минуте молчания, проходившей по всей стране и ставшей символом единения всего белорусского народа.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.