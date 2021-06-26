В последние годы все больше хозяйств переходят на более прогрессивные методы заготовки и хранения кормов. В этой части можно отметить положительный опыт филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», где главную ставку делают как на профессиональные кадры, так и на передовые технологии.

По словам главного агронома Виталия Ермолича, в нынешнем году в хозяйстве основные культуры – люцерна и бобово-злаковые смеси. Преимущества их очевидны, ведь растения богаты на белок, что в свою очередь положительным образом сказывается на показателях по надоям. А они, к слову, здесь одни из самых высоких в районе. Поэтому за питанием буренок следят очень тщательно. Чтобы травы сохранили как можно больше питательных веществ и витаминов, на помощь приходит современная техника. Так, пресс-обмотчик прямо в поле из сена формирует рулоны и тут же упаковывает их в стрейч-пленку. Опыт показывает: герметичный материал отлично защищает от влаги и ультрафиолета. К тому же микроэлементы и тот же белок сохраняются в корме до двух лет. И даже дождь, который раньше был главной помехой в кормозаготовке, теперь не так страшен, так как, согласно технологии, в стрейч-пленку можно паковать сенаж более высокой влажности.

На сегодняшний день первый этап зеленой жатвы в хозяйстве проведен на 466 га. Из запланированных 2897 т сена уже заготовлено 293 т, сенажа – 2468 т (план 6570 т), из которых 977 т в полимерную упаковку. 1490 т сенажа заложено в сенажную траншею на МТК «Бушевка».

На луговых угодьях филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» практически весь световой день царит напряженный ритм работы. В поле на кормозаготовке занято 7 единиц техники. Свою лепту в кормозаготовительную кампанию вносит и Игорь Парфененко (на снимке), который задействован на ворошении и сгребании в валки трав. Механизатор работает на новом МТЗ-1523В в сцепке с веерными граблями.

– Пора у нас сейчас очень горячая и напряженная, и это не только из-за жары, ведь многое нужно успеть, – делится Игорь Владимирович. – Техника у меня новая и надежная, поэтому с ней проблем не бывает. Моя задача – ворошить траву и формировать валки.

В хозяйстве мужчина работает уже 11 лет. Отучившись на сварщика, трудовой путь начинал в ОАО «УваровичиЭлит». Потом работал водителем на легковом автомобиле и маршрутном такси, некоторое время даже ездил на заработки в Российскую Федерацию. А потом решил окончательно осесть в родном городе и устроился на работу в филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» механизатором. 10 лет проработал на погрузчике, а не так давно пересел за руль новенького трактора «Беларус». Весной аграрий был задействован на полевых работах, а теперь все лето будет принимать участие в кормозаготовке.

Как отметили в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, сельхозпредприятия района практически завершили первый укос трав. Провести кормозаготовительную кампанию в оптимальные сроки позволила хорошая организация работ и готовность хозяйств к уборке, да и благоприятные погодные условия способствовали формированию хорошего травостоя. В целом в районе первый этап зеленой жатвы проведен на 8079 га, что составляет 78,6% от плана. Заготовлено 4406 т сена, 28695 т сенажа, из которых в полимерную упаковку 5375 т.

Как видим, аграрии не теряют ни минуты, используя каждый погожий день, чтобы на кормовом столе были качественные питательные и сбалансированные корма.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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