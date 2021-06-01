Выпускные экзамены проходят организованно во всех учреждениях образования с 1 по 9 июня. Первыми приступили к сдаче 11-е классы.

Выпускники 11-х классов будут сдавать четыре экзамена, в числе которых изложение на белорусском или русском языках, контрольная работа по математике, устный экзамен по истории Беларуси, устный экзамен по иностранному языку.

В девятом классе ученики должны сдавать три обязательных экзамена: диктант по белорусскому языку, диктант по русскому языку, контрольную работу по математике.

Корреспондент «Авангарда» побывал в средней школе №1 райцентра, чтобы увидеть, как организован выпускной экзамен по математике в 11-м классе.

Экзамен проводится в актовом зале. В 11-м классе 33 учащихся, площадь позволяет рассадить ребят с соблюдением социальной дистанции.

При проведении экзамена выполнены все санэпидтребования: члены экзаменационной комиссии и ребята в масках, также имеются антисептики и маски на случай, если если кто-то из экзаменующихся не имеет своей.

Ирина ШУТОВА

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