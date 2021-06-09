Гомельчане могут поделиться снимками для выставки «Герои моей семьи» областного музея военной славы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение.

В преддверии памятной для белорусского народа даты начала Великой Отечественной войны, 22 июня, Гомельский областной музей военной славы призывает всех желающих почтить память своих родных, кто участвовал в событиях той поры.

«Память о подвиге народа живет в каждом, кто понимает ценность вклада героев в Великую Победу. Мы должны знать всех, кто ковал Победу, даже если их подвиг заключался в самых простых вещах. Приносите фото родных и близких, чтобы вместе создать экспозицию «Герои моей семьи», — предлагают в музее.

Экспозиция будет размещаться в выставочном зале музея с 22 июня по 4 июля. Как подчеркнули организаторы, после акции фото можно будет забрать. При этом музей с готовностью примет фотографии ваших родных в свои фонды.

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