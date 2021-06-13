ОВЕН. Хороший период для того, чтобы начать что-то новое. Если же у вас запланированы дела, которые все никак не могли осуществить, то обсудите это с партнерами. Будьте внимательны при принятии решения.

ТЕЛЕЦ. Очень удачны поездки, путешествия, которые доставят незабываемые эмоции. У одиноких людей возможна романтическая встреча и зарождение новых отношений. Двигайтесь к своей цели на работе и не сдавайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Чувство юмора у вас на высоте, поэтому сможете с легкостью избежать трудных разговоров. Во второй половине недели желательно прогуляться или посетить какое-нибудь развлекательное заведение, чтобы снять усталость.

РАК. На носу переезды. Либо вы поменяете свою деятельность, благодаря новым знакомствам. Есть большая вероятность, что совсем скоро вам предложат интересный проект. Будьте экономичны, нужно расписывать расходы и поступления, чтобы не пришлось думать о материальном благополучии.

ЛЕВ. На этой неделе очень близка вероятность, что получите очень хорошую весточку, которая подвигнет на осуществления давних планов. Будьте осторожны с необдуманными решениями. Отодвиньте свои планы и уделите внимание близким людям.

ДЕВА. Сейчас жизненная энергия будет на высоком уровне. Стоит прислушаться к своему организму, чтобы чувствовать внутренний голос. Больше времени уделите любимому человеку.

ВЕСЫ. Очень хороший период, чтобы начать новый проект, отправиться в поездку своей мечты. Высока вероятность, что добьетесь успеха.

СКОРПИОН. К вам тянутся люди, благодаря вашим способностям давать советы или прислушиваться к мнению других людей. Сейчас ваше шестое чувство станет очень хорошим подспорьем в деловых отношениях.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели осуществятся все задуманные планы, но не стоит делиться со всеми подряд, иначе есть риск, что во второй половине недели все может разрушиться. Исключите поездки, которые не несут особой важности.

КОЗЕРОГ. Период благоприятный для встреч и контактов, только не делайте поспешных выводов. Если обдумываете новый проект, воспользуйтесь поддержкой со стороны влиятельных людей.

ВОДОЛЕЙ. Решительность и смекалка принесут удачу в любых начинаниях, самое главное – не терять работоспособность. Не стоит пользоваться вниманием близких настолько, чтобы они обиделись от отсутствия внимания с вашей стороны.

РЫБЫ. Пришло время подумать над своим дальнейшим преображением, потому что вы совсем забыли о себе. Но о делах тоже следует помнить. Будьте внимательны к ощущениям и осознанно выражайте чувства, чтобы не навредить здоровью.

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