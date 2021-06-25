День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в последнее воскресенье июня, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №237, в соответствии с которым вносятся изменения в указ от 26 марта 1998 г. №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».

Документ предусматривает переименование Дня молодежи в День молодежи и студенчества. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.

belta.by