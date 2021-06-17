Член Совета Республики Национального собрания Владимир Котович и председатель райсовета Наталья Киселева встретились с трудовым коллективом Уваровичской участковой больницы.

«Роль историко-культурного наследия Беларуси в формировании гражданственности и патриотизма» – так звучала тема Единого дня информирования.

Наталья Никитовна и Владимир Олегович отметили, что патриотическое воспитание граждан является приоритетом государственной политики в Республике Беларусь и основным фактором обеспечения национальной безопасности. Сегодня в условиях беспрецедентного внешнего воздействия, когда осуществляется наращивание Западом военной силы у границ Беларуси, назрела необходимость формирования у граждан страны правильного восприятия складывающейся обстановки. Врач, инженер, медик, педагог или работник любой из сфер должен быть прежде всего патриотом и должен защищать национальные интересы государства в своей сфере деятельности.

Также в рамках встречи Владимир Олегович подробно остановился на деятельности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и в частности постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, в состав которой он входит. В ходе встречи к Владимиру Котовичу поступили вопросы, касающиеся его врачебной деятельности, как к главному офтальмологу области. Участники ИПГ не обошли стороной и тему пандемии, отметив важность вакцинации.

В завершении мероприятия Наталья Никитовна и Владимир Олегович поздравили медиком с их приближающимся профессиональным праздником и пожелали здоровья, оптимизма и скорейшей победы над коронавирусом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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