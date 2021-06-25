Запланировали отдых, деловую поездку или лечение за границей? Позаботьтесь о ПЦР-тесте.

Полный перечень медучреждений, имеющих право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для лиц, выезжающих за пределы страны, можно найти на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Результаты выдаются на русском и английском языках.

Лаборатории, обозначенные знаком (◆), передают результаты в систему «Путешествую без COVID-19». Перечень определен приказом Министерства здравоохранения от 10.06.2021 №683. Обращаем внимание, что с 15 апреля 2021 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №12, в соответствии с которым граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию из Республики Армения, Республики Беларусь и Киргизской Республики, должны в обязательном порядке подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Лаборатории без (◆) выдают бумажный вариант результатов без внесения в систему «Путешествую без COVID-19».

Итак, в Гомельской области ПЦР-исследования проводят:

◆ 1) ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (http://gmlocge.by);

◆ 2) ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» г. Гомель (https://www.rcrm.by);

◆ 3) УЗ «Гомельская областная инфекционная клиническая больница» (http://uzgoikb.by);

◆ 4) УЗ «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» (https://www.grcoc.gomel.by);

◆ 5) УО «Гомельский государственный медицинский университет» (https://gsmu.by);

◆ 6) ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (https://mozyrzcge.by);

◆ 7) УЗ «Светлогорская центральная районная больница» (http://www.svetcrb.by).

Заходите на сайты, записывайтесь онлайн и спокойно отправляйтесь на отдых.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА