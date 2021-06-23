Заседание диалоговой площадки «Тот самый первый день войны» состоялось в историко-краеведческом музее в Буда-Кошелеве

Участие в дискуссионной площадке в качестве спикеров приняли: председатель районной комиссии по созданию историко-документальной хроники книги «Память» Буда-Кошелевского района Александр Галицкий, дочь полного кавалера ордена Славы Александра Андреенко Валентина Андреенко, председатель совета ветеранов г.п. Уваровичи Любовь Родова. Экспертами выступил прокурор буда-Кошелевского района Андрей Комаров, начальник РОВД Виталий Подзерун и военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев.