На дворе самое долгожданное время для всех мальчишек и девчонок – летние каникулы. Большинство из них уже определились, как будут его проводить. Как показывает практика, хорошей альтернативой разнообразить досуг является трудоустройство. Первый трудовой опыт – это не только возможность почувствовать себя взрослым, самостоятельно заработав, но и отличный способ найти новых друзей и принести пользу, будь то родному сельхозпредприятию или своей школе.

Хорошие возможности для трудоустройства ребятам предоставляет Белорусский республиканский союз молодежи. Так, с сегодняшнего дня приступили к работе два студенческих отряда. Бойцы экологического отряда «Зеленоград» из средней школы №1 райцентра будут заняты наведением порядка на городских мемориалах и благоустройстве города. Рабочие места юношам и девушкам традиционно предоставил КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», где лишние рабочие руки в летний период весьма кстати.

Учащиеся Кривской школы из сельскохозяйственного отряда «Патриот» пришли на помощь родному хозяйству, где ребят задействуют на видовой прополке. К слову, в июле к работе приступят еще четыре студотряда.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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