Земледельцы СУП «Андреевка» знают толк в выращивании кукурузы. В этом мы воочию убедились, побывав на одном из полей сельхозпредприятия, расположенного вблизи агрогородка Широкое, где внесением удобрений занимается опытный механизатор Николай Дорохов.

Традиционно под царицу полей в хозяйстве отводят более благоприятные почвы. Такая избирательность не случайна. Это одно из главных требований с самого начала возделывания культуры.

Все нюансы летней подкормки кукурузы в хозяйстве хорошо знает тракторист-машинист Николай Дорохов, который последние десять лет занимается данным видом работы.

– Сейчас самое время подкормить культуру азотными удобрениями, – делится аграрий.

– Так как почва в этот период должна содержать достаточное количество влаги, в поле выезжаю рано утром. Работаю с 5 до 9 часов утра, пока нет солнца и жары, потом подкормку приостанавливаем и продолжаем только ближе к вечеру – с 16.00 до 22.00. В промежуток между подкормками успеваю и другими работами заняться. В среднем за день вношу удобрения на 100 га. К такому напряженному ритму я уже привык. Как-никак в сельхозотрасли тружусь 43 года.

Трудовой путь мужчина начинал в совхозе «Дубовицкий», который впоследствии в 2008-м присоединили к СУП «Андреевка». Получив специальность техника-механика в местном сельхозтехникуме, он пришел в хозяйство. Более 20 лет шоферил на грузовом ЗИЛе. А когда ему предложили попробовать себя в роли механизатора, на семейном совете было решено принять это предложение. В свое время он и комбайнером успел побыть – пять сезонов подряд принимал участие в уборочной страде.

По словам агрария, без работы на земле он себя не представляет. Впервые за руль сел еще ребенком.

– Это сейчас брать посторонних, а тем более детей, в кабину строго запрещается. А тогда для нас, сельских мальчишек, это было главным развлечением. Наверное, с тех пор я и решил, что свяжу свою жизнь с техникой. Срочную службу проходил во внутренних войсках в Москве, где был водителем грузовика. Предлагали там остаться, но городская жизнь мне не по душе, так как люблю простор, свежий воздух, землю. Вот и вернулся в родные края, в Дуравичи, – рассказал Николай Александрович.

В нынешнем году в хозяйстве под кукурузу отведено 2885 га, из которых 395 га пойдет на зерно, а 2490 га будет убрано на силос. На сегодняшний день химпрополка кукурузы проведена на 2535 га, подкормлено 680 га.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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