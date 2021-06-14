10 июня на Будакошелевщине прошли выпускные, 161 одиннадцатиклассник получил аттестат о среднем образовании. 10 юношей и девушек стали обладателями золотых медалей и аттестатов особого образца. Среди них – ребята из гимназии и средней школы №1 Буда-Кошелева, Уваровичской и Коммунаровской школ. Далеко не случай или удачное совпадение позволили выпускникам добиться такого результата, а упорный труд, характер и уверенное продвижение к заветной цели.

Для Владислава Кейста из средней школы №1 райцентра выбор профессии был определен уже давно. Он планирует поступить на физмат БГУ и связать свое будущее с инженерной специальностью в производственной сфере. И, скажу вам, вовсе неудивительно будет через несколько лет увидеть юношу среди молодых специалистов, например, на БМЗ или Гомсельмаше.

С точными науками – физикой и математикой – у Влада особые отношения, во многом благодаря педагогам Сергею Надточаеву, Сергею Качкину и Роману Мельникову. Уже в школе молодой человек участвовал в разработке и реализации научных экспериментов, в том числе в рамках проекта «100 идей для Беларуси».

Сегодня, имея средний балл аттестата 9,9 и солидный багаж знаний, у Влада есть все шансы поступить в столичный вуз и получить выбранную профессию. По его мнению, найти дело по душе очень важно.

Совсем не женскую профессию выбрала для себя одноклассница Влада Татьяна Гавриченко. Девушка мечтает стать хирургом, а если не сложится, то онкологом или анестезиологом. Неслучайно химия и биология среди любимых школьных предметов, хотя в 6-8 классах Тане нравилась физика. Она даже хотела поступать на физмат. В 9-м поняла, что все же мечтает связать свое будущее с медициной. Решила сама, а родители во всем поддержали.

Кстати, к РТ школьница готовилась самостоятельно и показала неплохие результаты. А золотую медаль Татьяна считает своей маленькой победой.

Для выпускницы средней школы №1 Дарьи Манченко медаль – мечта, определенный способ доказать самой себе, что всё смогу и готова к этому идти. В начальной школе Даше с легкостью давались языки и литература. Но позднее девушка для себя определила, что хочет поступить в медицинский. Соответственно, учебники по биологии и химии последние два года стали чуть ли не настольными книгами Дарьи: готовилась сама, посещала дополнительные занятия. Среди медицинских специальностей выбор пал на фармацевтику или медико-профилактический профиль.

Пока общались с Дашей, рядом крутилась ее младшая сестренка Маша, выпускница детского сада, нынешняя первоклассница. На вопрос, кем же хочет она стать, нисколько не смущаясь, девчушка уверенно ответила: «Директором». Что ж, время покажет, но сильный характер Марии виден уже сейчас, что немаловажно в жизни.

Для Даши же трудолюбие, работа над собой всегда были в приоритете. Ее девиз: идти вперед и стараться, бороться за свое будущее, за свои знания. Девушка планирует поступить в столичный мед-университет. Кстати, рассматривает учебу только на бюджетной форме обучения, а в случае неудачи готова ради мечты получить сначала среднее специальное медицинское образование.

Дарья Еремич – одноклассница ребят, еще одна обладательница золотой медали. Средний балл аттестата у девушки 9,8. Менеджер по рекламе и общественным связям – будущая сфера деятельности нашей собеседницы. В этой профессии, по признанию Дарьи, общение с людьми – главное. И это полностью созвучно ее характеру.

Обществоведение и немецкий язык – любимые предметы Даши, хотя и точные науки давались ей с легкостью. Вчерашняя школьница очень благодарна родителям, которые поддерживают и доверяют ей, в том числе в выборе будущей профессии. Секрет ее успеха прост: прилежное отношение к учебе, умение совмещать учебу и общественную деятельность.

Что касается медали, то к ней Даша шла с 8-го класса: еще в детских дневниках писала о двух желаниях – иметь большой дом и получить золотую медаль в школе. Первое желание исполнилось, дело за вторым. А своим сверстникам Дарья пожелала быть инициативными, ставить перед собой цели и достигать их.

Вероника Парфенова, золотая медалистка, выпускница гимназии, рассматривает разные варианты поступления, планирует посещать курсы по подготовке. Назвать любимые предметы сразу затруднилась, ведь спектр интересов у нее достаточно широк. Хотя предпочтение все же отдает русской литературе. Произведения Лермонтова и Достоевского, лирика Маяковского и вовсе захватывают своим внутренним содержанием. Кстати, Вероника и сама пишет стихи, играет на пианино и гитаре.

Девушка уверена: учеба – это труд, но всегда должна быть определенная доля вдохновения. Большой город не пугает ее, скорее наоборот, хочется побыстрее вступить в новый этап своей жизни и реализовывать себя дальше.

Алина Корсак – обладательница максимального среднего балла аттестата в районе. Изучение иностранных языков и переводческая деятельность – с основными направлениями своей будущей деятельности выпускница определилась давно и осознанно. В 8-м классе Алина поняла, что будет «работать» на медаль. Девушка смогла организовать свое время так, что всегда находилась минутка и для чтения, и для увлечения психологией, и игры на укулеле.

По признанию Алины, в ответственный период подготовки к ЦТ ей очень помогают педагоги, она чувствует огромную поддержку родителей. Словом, есть все для того, чтобы идти дальше – поступать, учиться, реализовывать свои планы и мечты.

Вот уж кто математик до мозга костей, так это Виктория Драенкова – еще одна медалистка, выпускница гимназии. Со слов Вики, у дяди математический склад ума, наверное, и ей передалась склонность к точным наукам. Планирует связать свою жизнь с банковской сферой. На сегодняшний день задача номер один для нее – поступить в БГУИР и получить специальность инженера-программиста-экономиста. Овладев данной перспективной профессией, прочные знания сразу будут в обеих сферах – программировании и экономике. И совет своим сверстникам Виктория дает математический – находить удобные и оптимальные способы обучения.

Яна Юркова из Коммунаровской средней школы планирует стать студенткой Минского государственного лингвистического университета.

– Могу сказать, что я была отличницей с первого класса и в дальнейшем это стало «хорошей привычкой» – учиться хорошо. Моя золотая медаль – самоцель, я к ней стремилась, хотела показать хороший результат. К слову, у меня хватало времени на все: и на учебу, и на внешкольные занятия, курсы, а также концерты и прогулки с друзьями. Мне кажется, что нехватка времени у отличников – это миф. Тут зависит от человека и его умения правильно распределять свое свободное время. Если говорить о поступлении, то планирую стать лингвистом-переводчиком. Кстати, в этом году я получила сертификат международного образца и имею возможность учиться в любом вузе Европы, но выбрала для себя Минский лингвистический университет, ведь дома, как говорится, и стены помогают, – поделилась Яна.

Ольга Щербакова из Уваровичской средней школы выбрала для поступления Полесский государственный университет, специальность «биология, биотехнология». Девушка призналась, что ради учебы пришлось отказаться от развлечений, но награда за это достойная.

– С одной стороны, грустно уходить из школы. Понимаешь, что детство закончилось, больше никогда не придешь в класс на урок. Но с другой стороны, осознаешь, что пришло время сделать шаг вперед, – говорит выпускница. – Золотая медаль дает какую-то уверенность в том, что я смогу поступить туда, куда хочу. Я не должна подвести себя. Самообразование, победы в олимпиадах, практические занятия – все это сработало на общий результат.

Вероника Зыблева, выпускница Уваровичской средней школы, пока не решила, куда поступать, но точно знает, что хотела бы стать экономистом. Пока она выбирает между экономическим факультетом, специальность «экономическая информатика», в ГГУ им. Ф. Скорины и обучением в Полесском государственном университете по специальности «финансы и кредит». Второе, как признается Вероника, в приоритете, потому что ее одноклассница Ольга Щербакова уже выбрала для поступления данный вуз, а вместе им будет легче адаптироваться к новой студенческой жизни.

– Не сказала бы, что учиться было слишком сложно, главное – интерес и желание. Я просто расставила приоритеты и ни в чем не давала себе спуска. Много сил, терпения, кропотливого труда было вложено в достижение цели. Наверное, здесь не последнюю роль сыграли и черты моего характера – обязательность и целеустремленность. Ну и, конечно же, приятно, когда тобой гордятся близкие, – отмечает Вероника.

Вот такая она, наша «золотая молодежь», – яркая, разносторонняя, креативная, амбициозная, одновременно трогательная и вдумчивая, с огромным потенциалом и желанием учиться, совершенствоваться и творить. Удачи вам, ребята!

Наталья ЛОГУНОВА, Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец

и Ирины Галицкой