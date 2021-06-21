В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 107 «О биометрических документах» с 1 сентября 2021 года граждане могут получить идентификационную карту (ID-карта).

ID-карта представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и биометрические данные владельца (фотография и отпечатки пальцев). Она является полноценным документом, удостоверяющим личность, с

возможностью совершения юридически значимых действий за счет использования личной электронной цифровой подписи.

Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях. Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить:

биометрические документы либо паспорта действующего образца.

Важно: одной из особенностей ID-карты является то, что на ней не будет напечатана информация о месте регистрации гражданина, о браке и о детях.

Организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), которым необходимо получение указанной информации, должны организовать рабочее место по одному из предлагаемых алгоритмов.



Алгоритм 1. С использованием единого портала электронных услуг Национального центра электронных услуг portal.gov.by.



В этом алгоритме получить недостающие сведения о месте регистрации гражданина можно посредством единого портала электронных услуг (ЕПЭУ) Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) – portal.gov.by.

Для этого сотруднику организации понадобится:

компьютер с выходом в сеть интернет на скорости не менее 1 мбит/с;

считыватель ID-карт;

USB-ключ (токен) с электронной цифровой подписью ГосСУОК

НЦЭУ.На компьютер устанавливается клиентская программа (предоставляется безвозмездно). В этом случае сотрудник организации зайдет в личный кабинет ЕПЭУ, где сможет выбрать услугу по получению недостающих сведений ID-карты. Услуга потребует от гражданина приложить ID-карту к считывателю и подтвердить согласие на получение персональных данных путем ввода правильного PIN-кода. После успешного ввода PIN-кода сотруднику организации ЕПЭУ выдаст на экран запрашиваемую информацию о гражданине.

Алгоритм 2. С использованием собственной информационной системы, доработанной под требования интеграции с Единой системой идентификации физических и юридических лиц (ЕС ИФЮЛ)



Алгоритм подразумевает, что организация провела доработку своей информационной системы под требования интеграции с ЕС ИФЮЛ (требования по интеграции можно получить у оператора НЦЭУ). На рабочем месте сотрудника на компьютер устанавливается клиентская программа (представляется безвозмездно) и подключается считыватель ID-карт (если подразумевается, что клиент будет приходить в организацию лично, а не получать услугу удаленно).

Сотрудник заходит в АРМ (клиентский модуль информационной системы организации) и в целях запроса дополнительных сведений потребует от гражданина прикладывания ID-карты к считывателю и ввода PIN-кода для подписания запроса (согласия) на получения персональных данных. После успешного ввода PIN-кода в АРМ автоматически заполнятся необходимые поля сведениями о гражданине: информация,

содержащаяся на карте, а также информация из информационных систем

(при подтверждении прав на получение данной информации с помощью

ЕС ИФЮЛ).

Обращаем внимание о необходимости пересмотреть свои бизнеспроцессы, в которых используется документ, удостоверяющий личность. Возможно, недостающая информация излишняя и требования по ее получению можно исключить.

Оснащение рабочих мест считывателями ID-карт и установка клиентской программы позволяет проверить легитимность ID-карты (в случае когда сертификат ЭЦП был отозван и ID-карта не действительна, например, при ее утере). С учетом выдачи ID-карт на срок 10 лет проверка легитимности ID-карт позволит избежать случаев использования аннулированных (недействующих) ID-карт.

Более подробная информация размещена по адресу:

https://www.mpt.gov.by/ru/biometricheskie-dokumenty-respubliki-belarus

По вопросам взаимодействия информационных систем БИСРС можно обращаться в Минсвязи:

тел. (17) 287 87 93 – начальник управления стратегического развития

Новиков Сергей Викторович;

тел. (17) 287 87 64 – зам. начальника управления стратегического развития

Василенко Александр Николаевич;

тел. (17) 287 87 92 – консультант управления стратегического развития

Постарнаков Евгений Владимирович.

По вопросам работы единого портала электронных услуг и работе

электронной цифровой подписи можно обращаться в РУП «НЦЭУ»: тел.

(17) 311 30 00.