Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси Ирина Довгало прокомментировала обращение депутатов всех уровней и членов Совета Республики Национального собрания к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

«Все, что происходит сейчас вокруг нашей страны, похоже на безумие. Создаётся впечатление, что введение бесконечных санкций только закаляет. Как говорят, все, что нас не убивает, то делает сильнее. Присоединяясь к санкциям, многие государства даже не задумываются об экономических и политических последствиях для своих стран.

Давайте обратимся сначала к понятию «санкции». Дословный перевод с латинского звучит как «строжайшее постановление». Юридическая природа санкций заключается в их карательном характере. Их вполне можно рассматривать как наказание определенного рода, которое применяется в отношении нарушителя. Что нарушила Беларусь? Если вводятся санкции, то обоснуйте.

Но в данном случае нарушается в первую очередь Устав Организации Объединенных Наций. На минуточку, учредителем которой была и Беларусь. Кстати, в преамбуле Устава отмечено: «мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни».

Но в данном случае нарушается не только Устав ООН, но принципы международного права.

Отдельные «политические лидеры» заявляют, что «единственным способом навредить режиму являются санкции» Об этом сообщило Radio Free Europe / Radio Liberty. Кроме того, звучат призывы ужесточить ограничительные меры и что мир должен понять, что сейчас переживают белорусы. А теперь вопрос. Откуда вы, сидя далеко за пределами Беларуси, знаете, что переживают белорусы? А вы у них спросили?

Любые экономические санкции — это удар в первую очередь, как раз по простым белорусам — это рабочие места, заработная плата, объемы производства…, а уже потом по экономике страны.

Задевает то, что, лишая Беларусь возможности проводить международные соревнования, участвовать в фестивалях, наказывают не только белорусов, но и жителей других стран, которые с удовольствием приезжают в нашу страну. Именно поэтому парламентарии Беларуси обратились к мировому сообществу в связи ситуацией вокруг нашей страны.

Вводя санкции, ратуют «за демократию». Но вывод напрашивается один — если Беларусь делает не то, что хотят «демократы», значит, это не демократично. А просто, кто не с нами, тот против нас. Вот и вся демократия.

И всё-таки хочется верить, что здравый смысл возобладает».

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