Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко провел прием граждан по личным вопросам.

На прием к руководству района записались пять человек. Лично рассказать о своих проблемах Олегу Леонидовичу пришли три заявителя.

Так, житель района просил содействия в выделении социального жилья. Мужчина состоит на учете в улучшении жилищных условий как сирота. Ранее под распределение квартир социального пользования по весомым причинам попасть не смог. Теперь получить жилье он сможет в порядке установленной очередности граждан, исходя из даты постановки на учет в очереди нуждающихся. Мужчину подробно проинформировали и о других вариантах улучшения жилищных условий.

На качество ремонта сельской грунтовой дороги сетовала жительница Заречья. Несмотря на то, что работы по исправлению профиля грунтового покрытия с точечной подсыпкой дорожно-строительными материалами проблемных участков проводились в конце апреля текущего года, пенсионерка не довольна качеством ремонта. Олег Леонидович заверил женщину, что специалисты еще раз ведут на место и разберутся в данном вопросе.

Еще одна жительница райцентра высказал претензии по поводу работу отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района. Выслушав все доводы гражданки, начальнику отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района было предложено в приемный день дать подробные разъяснения по проблемным моментам.

Как показывает практика, личные приемы граждан позволяют в оперативном порядке снимать и решать волнующие людей вопросы и служат своеобразной площадкой для конструктивного диалога власти и населения.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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