Каких врачей вы боитесь посещать в поликлинике?

С таким вопросом накануне Дня медицинских работников мы обратились к жителям деревни Бушевка и агрогородка Пенчин.

Александра Печникова, учащаяся Бушевской школы:

– Больше всего волнуюсь перед посещением стоматолога. Осталось в памяти, как в детстве лечила зубы. Признаюсь, это не самые приятные воспоминания. Поэтому всегда перед кабинетом зубного врача испытываю легкий мандраж, хотя и понимаю, что бояться нечего, потому что слежу за здоровьем своих зубов.

Александр Автандилов, работник Бушевской школы:

– Не могу сказать, что боюсь кого-то из врачей. А вот если говорить о доверии, то мне спокойнее, когда общаюсь с опытным медицинским работником, чем с молодым специалистом.

Владимир Коваленко, работник ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»:

– Считаю, что нужно заботиться о своем здоровье, тогда и врачей бояться не будешь. Я же, пользуясь случаем, хочу поздравить всех медицинских работников района с профессиональным праздником и пожелать самого главного – крепкого здоровья!

Юрий ЕЖОВ

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