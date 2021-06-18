В любой ситуации на воде успокойтесь и не паникуйте.

Почувствовали, что свело ногу (судорога):

сделайте глубокий вдох и погрузитесь под воду с головой;

крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя (пока нога не выпрямится);

плывите к берегу.

Попали в водоворот:

сделайте глубокий вдох;

погрузитесь в воду;

сделав рывок в сторону течения, всплывайте на поверхность.

Попали в сильное течение:

не плывите против течения;

используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.

Начали тонуть:

перевернитесь на живот или на спину;

раскиньте руки и ноги (как можно шире);

не выдыхайте полностью (в легких должен оставаться воздух);

руками слегка загребайте воду под себя;

плывите к ближайшему берегу.

Источник: МЧС Беларуси.

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