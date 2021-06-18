В любой ситуации на воде успокойтесь и не паникуйте.
Почувствовали, что свело ногу (судорога):
сделайте глубокий вдох и погрузитесь под воду с головой;
крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя (пока нога не выпрямится);
плывите к берегу.
Попали в водоворот:
сделайте глубокий вдох;
погрузитесь в воду;
сделав рывок в сторону течения, всплывайте на поверхность.
Попали в сильное течение:
не плывите против течения;
используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.
Начали тонуть:
перевернитесь на живот или на спину;
раскиньте руки и ноги (как можно шире);
не выдыхайте полностью (в легких должен оставаться воздух);
руками слегка загребайте воду под себя;
плывите к ближайшему берегу.
Источник: МЧС Беларуси.