Сдать кровь может гражданин 18-60 лет весом от 55 кг, полностью дееспособный, не имеющий заболеваний, при которых сдача крови противопоказана.

Перечень документов донора: паспорт, военный билет (в случаях, установленных законодательством, — удостоверение призывника), фотография 3х4 см, выписка из медкарты, результаты флюорографии, осмотра гинекологом (для женщин), ЭКГ.

Компенсация за донорство:

— кровь — Br122,97*;

— плазма — от Br127,07 до Br172,17;

— клетки крови (цитаферез) — от Br163,96 до Br450,89;

— бесплатное питание перед сдачей крови и компенсация на питание после сдачи;

— освобождение от работы (учебы, службы) на день.

В Беларуси 25% доноров сдают кровь и ее компоненты безвозмездно**.

Как восстановиться после донации:

— первые 30 минут — отдохнуть под наблюдением врачей;

— первые один-два часа — не курить;

— первые сутки — не употреблять алкоголь, избегать сильных физических нагрузок;

— первые 48 часов — пить больше воды и употреблять больше белковой пищи.

Белки плазмы полностью восстановятся через два-пять дней, лейкоциты и тромбоциты — в срок до семи дней, эритроциты — до двух месяцев.

Сдающие кровь люди в пять раз реже подвергаются риску возникновения ишемической болезни сердца, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — инсультов, инфарктов. По данным ВОЗ, в среднем донор крови живет на пять лет дольше, чем человек, который кровь не сдает.

В Беларуси более 65 тыс. почетных доноров.

Чтобы стать почетным донором, необходимо безвозмездно сдать кровь не менее 20 раз, а плазму, лейкоциты и тромбоциты — не менее 40. Также это может быть 40 платных донаций крови или 80 донаций компонентов.

*На 1 мая 2021 года.

**По данным за 2017 год.

Источник: Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

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