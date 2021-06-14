Сдать кровь может гражданин 18-60 лет весом от 55 кг, полностью дееспособный, не имеющий заболеваний, при которых сдача крови противопоказана.
Перечень документов донора: паспорт, военный билет (в случаях, установленных законодательством, — удостоверение призывника), фотография 3х4 см, выписка из медкарты, результаты флюорографии, осмотра гинекологом (для женщин), ЭКГ.
Компенсация за донорство:
— кровь — Br122,97*;
— плазма — от Br127,07 до Br172,17;
— клетки крови (цитаферез) — от Br163,96 до Br450,89;
— бесплатное питание перед сдачей крови и компенсация на питание после сдачи;
— освобождение от работы (учебы, службы) на день.
В Беларуси 25% доноров сдают кровь и ее компоненты безвозмездно**.
Как восстановиться после донации:
— первые 30 минут — отдохнуть под наблюдением врачей;
— первые один-два часа — не курить;
— первые сутки — не употреблять алкоголь, избегать сильных физических нагрузок;
— первые 48 часов — пить больше воды и употреблять больше белковой пищи.
Белки плазмы полностью восстановятся через два-пять дней, лейкоциты и тромбоциты — в срок до семи дней, эритроциты — до двух месяцев.
Сдающие кровь люди в пять раз реже подвергаются риску возникновения ишемической болезни сердца, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — инсультов, инфарктов. По данным ВОЗ, в среднем донор крови живет на пять лет дольше, чем человек, который кровь не сдает.
В Беларуси более 65 тыс. почетных доноров.
Чтобы стать почетным донором, необходимо безвозмездно сдать кровь не менее 20 раз, а плазму, лейкоциты и тромбоциты — не менее 40. Также это может быть 40 платных донаций крови или 80 донаций компонентов.
*На 1 мая 2021 года.
**По данным за 2017 год.
Источник: Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий.