Комитетом государственного контроля Гомельской области 10 июня проведено заседание Гомельской областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году.

В заседании принял участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, а также должностные лица главного управления образования Гомельского облисполкома и представители учреждений образования области.

Гомельской областной комиссией рассмотрен вопрос организации контроля за ходом подготовки и проведения первого и основного этапа вступительной кампании – централизованного тестирования (далее — ЦТ).

В текущем году ЦТ будет проведено с 16 июня по 8 июля по 11 предметам: белорусский язык, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), математика, биология, химия, физика, всемирная история, история Беларуси, обществоведение, география. Практически на все тесты отведено по одному дню, на русский язык и математику – по два.

Как и в предыдущие годы в Гомельской области пунктами проведения централизованного тестирования определены 6 учреждений образования: Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, Белорусский государственный университет транспорта, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина и Светлогорский государственный индустриальный колледж.

В каждом пункте тестирования будут работать комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Председателями таких комиссий являются члены госкомиссии, заместителями – работники Комитета госконтроля.

Всего для участия в тестировании в Гомельской области зарегистрировано 27297 человеко-тестов, что на 1316 меньше, чем в прошлом году.

Гомельская областная комиссия обращает внимание абитуриентов и их законных представителей, что прийти в пункт тестирования лучше не позже, чем за полчаса до начала (11.00). Согласно законодательству опоздавших и тех, кто придёт после вскрытия конвертов с заданиями, на тестирование не допускают.

Абитуриент вправе взять с собой на тестирование документ, удостоверяющий личность, пропуск, гелевую ручку с чернилами черного цвета, а на тест по физике и химии – калькулятор. Проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦТ, любые другие предметы запрещается.

В случае не явки на ЦТ по уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию и подтвержденные документально), абитуриент проходит его в резервный день (14, 16 и 18 июля). Для этого необходимо предварительно (с 2 по 9 июля) перерегистрироваться в одном из пунктов, обеспечивающих регистрацию и проведение ЦТ в резервный день (Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусско-Российский университет, Белорусский государственный университет).

Получить сертификаты можно будет с 16 июля в тех пунктах ЦТ, где и сдавали конкретный тест. А уже через пару дней – с 20 по 26 июля – начнется подача документов в ВУЗы.

В эту вступительную кампанию работает «горячая линия» Гомельской областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учебных заведениях области в 2021 году, по телефону 8 (0232) 23-83-85.