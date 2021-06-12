Все люди, по классификации Сергея Скотникова, советского физика и мастера афоризмов, делятся на согласных, несогласных и шипящих. Последних я, признаться, не очень жалую. Отношусь настороженно. За мою трудовую практику попадались разные экземпляры. И бабенки ядовитые, и мужичонки мелочные. Перед вами человек, который испробовал добрый пяток разных видов деятельности. Что я только не делала, кем только не была, не говоря уже о том, кем только не хотела быть. В общем, я поняла, что люблю веселых людей, легких на подъем, позитивных. Хотя, кто ж их не любит?

Как-то мне пришлось поработать специалистом по оздоровлению. Опыт был недолгим, но интересным. Людей через меня прошло много. Разных.

– Девушка, мне нужна путевка только под Гомель! Две. Для меня и для мужа. Летом, весной и осенью не предлагать. Хотим в декабре, – демонстративно ультимативным тоном заявила женщина пенсионного возраста, едва переступив порог кабинета.

– Скажите, – говорю, – а почему бы вам не поехать на Гродненщину? У нас как раз есть путевка, а вторую мы подыщем?

– Нет, – сурово отвечает она, – спасибо. Вы молодые-здоровые, вам легко говорить. Вам, – с упреком говорит она, – нас не понять. Пока…

– Нет уж, – подумала я про себя, – надеюсь, я вас никогда не пойму.

А вслух сказала:

– Что ж, как хотите. Попробуем что-нибудь сделать.

Она в ответ ядовито усмехнулась, махнула рукой – дескать, я вас всех насквозь вижу, и пригрозила:

– Я еще зайду.

– Мне бы поближе, – пришла бывшая учительница.

– А зачем? – спрашиваю. – Не пешком же добираться? Можно на автобусе, а можно и на поезде. Только представьте себе: вы, чай, стук колес и книга… Увидите, как люди на другом конце страны живут: что делают, о чем мечтают, во что верят, над чем смеются и плачут?

– Заманчиво рассказываете. Рискнуть что ли?

– Лично я – за! Когда еще, как не на пенсии?

А вот уникальный случай. Пришли как-то две подруги из Коммунара, тоже пенсионерки. С первых слов я почувствовала: свои люди.

– Вам куда? – спрашиваю, – поближе или подальше? Летом или зимой? Весной или осенью?

– Нам куда угодно и когда угодно! – заявляют они. – Главное – вместе.

Дело не в молодости и здоровье, хотя и то, и другое чудесно. Дело в людях. Вот тебе и азбука жизни.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ