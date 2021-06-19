«Ты не знаешь меры», – в детстве часто говорила мне мама. Наверное, она была права. Я легко и быстро увлекалась, отдаваясь новому увлечению без остатка, со всей ответственностью. Причем ответственности во мне хватило бы на пятерых. Я посещала все кружки подряд, участвовала во всех конкурсах, концертах и спектаклях, брала шефство над двоечниками, была отличницей и старостой класса. Одноклассники не дадут соврать. Помню, однажды у меня случился нервный срыв из-за двойки по контрольной. Типичная старшая дочь, старшая сестра, старшая внучка. В какой-то момент мне надоело быть «старшей» и я взбунтовалась. Сняла с себя полномочия старосты и стала хорошисткой. Как оказалось, это был мой максимум. С чувством меры я по-прежнему на «вы» – бесполезно стать кем-то другим, а не тем, кто ты есть. Но при определенных усилиях можно трансформировать свои перекосы. Сменить минус на плюс. Теперь у меня есть две суперспособности: я легкая на подъем и у меня «короткая», точнее, избирательная память – быстро забываю мелкие и крупные неудачи. Хотя, нет, слукавила. Просто с пишущими людьми, как сказал американский телеведущий Гаррисон Кейллор, не случаются плохие вещи: «Это всё фактура».

А на днях я наткнулась на один текст. Очень хочется поделиться с вами. Думаю, вам он будет интересен. Это «Молитва стареющего человека». Она висела над рабочим столом известного писателя Юрия Германа, того, что написал роман «Дорогой мой человек», потом перекочевала к его сыну режиссеру Алексею Герману. Теперь есть такая и у меня. Сдается мне, пора. Я ее перечитываю каждый день и понимаю: вовремя она мне попалась на глаза. Почитайте, может, и вам пригодится.

«Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать…

…Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой. Полезным, но не деспотом.

…Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели. Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать о них — все слаще.

…Не осмеливаюсь просить тебя улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие, усмири мою самоуверенность, когда случится моей памятливости столкнуться с памятью других.

Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться…

Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого: иные из них невыносимы в близком общении. Однако и люди кислого нрава – вершинные творения самого дьявола.

Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут, и распознавать неожиданные таланты в других людях».

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ