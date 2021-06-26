«Книги – это переплетенные люди», – любил говаривать хорошо известный в определенных кругах педагог-новатор Антон Макаренко. Среди них, надо признать, попадаются очень интересные экземпляры. Взять, к примеру, писателей-фантастов: братьев Стругацких, Лемма, Брэдбери. Если в мире и существуют прорицатели, то это они. Вот Рэй Брэдбери в романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» более чем полвека назад предсказал появление беспроводных наушников, интерактивного телевидения, телевизионных панелей на всю стену и сперва отказ, а потом и вовсе запрет книг. На наших глазах научная фантастика вчерашнего дня стала научным фактом дня сегодняшнего. Книги, конечно, никто не прячет и не сжигает, но это и не нужно – их и без того мало кто читает.

Мы все так радуемся развитию информационных технологий, но мне, если честно, страшно – коль сбылись эти пророчества, где гарантия, что не сбудутся и другие? Восстание машин, например? Если верить Стивену Хокингу, физику и, пожалуй, самому известному ученому в мире после Эйнштейна, компьютеры, подчиняясь закону Мура, удваивают быстродействие и объем памяти каждые 18 месяцев. Ученый не исключал возможности, что в какой-то момент ближайшего столетия они превзойдут человека по интеллектуальным способностям. «Есть основания полагать, что искусственный интеллект замкнется сам на себе и начнет ускоренным темпом заниматься самоусовершенствованием. Люди, ограниченные малой скоростью биологической эволюции, не смогут конкурировать с ним и окажутся вытесненными. Когда это произойдет, – писал Стивен Хокинг в своей книге «Краткие ответы на большие вопросы», – придется озаботиться, чтобы цели компьютеров не расходились с нашими. Есть искушение отмахнуться от образа высокоинтеллектуальных машин как плода воображения писателей-фантастов, но это будет ошибкой – и, в принципе, нашей худшей ошибкой в жизни».

Но пришествие искусственного интеллекта, говорил ученый, может оказаться для человечества и наивысшим благом: «…мы даже не можем себе представить, какие достижения нас ждут впереди, если наши умственные способности получат подкрепление в виде средств, предоставляемых разработчиками искусственного интеллекта. Появляется возможность покончить с эпидемиями и нищетой». Все будет зависеть от тех, кто его контролирует.

Кстати, о контроле. Все, что вы прочли только что, это так, для затравки. Поговорить я хотела о контроле, точнее, о приложениях на телефон с функциями родительского контроля. С развитием информационных технологий их много появилось. Признаюсь, сама после одного случая чуть было не поддалась соблазну установить своим детям такое – в конце мая, помните, холодища еще стояла, София решила искупнуться в озере, что за первой школой. Думала, я не вычислю. Старательно замела следы. Получилось так себе, как вы понимаете. Суровый разговор закончился клятвенными заверениями, что подобное больше не повторится. Я поверила и не стала устанавливать приложение. Почему? Казалось бы, установи на смартфон программку, которая контролирует твоего ребенка, и живи себе спокойно и счастливо. Но не бывает простых решений сложных проблем. И главная проблема – этическая. Думаю, контролируя каждый шаг своих детей, мы ведем себя несколько безрассудно к их будущему, к своему будущему. В краткосрочной перспективе мы, конечно, обеспечиваем их безопасность, здоровье и жизни. Но в долгосрочной, ограничивая их свободу выбора и действий, обесцениваем их как личность, не даем развиваться и расти. Я против тотального контроля. Дети имеют право на личную жизнь, личное пространство. А все отношения должны выстраиваться на основе доверия и взаимного уважения.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ