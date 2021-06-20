Ксения Козлова поощрена материальной помощью с вручением свидетельства специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

В нынешнем году поддержку спецфонда Президента получили 145 представителей талантливой молодежи. Приятно, что наша юная звездочка вошла в когорту лучших.

Несмотря на юный возраст, в копилке нашей талантливой землячки участие в более чем 40 международных и республиканских конкурсах. Ксения с легкостью завоевывает внимание и покоряет сердца зрителей и компетентного жюри своим особенным и неповторимым тембром голоса и сценическим мастерством.

Конечно, за всеми многочисленными наградами и победами стоит большой и упорный труд. Вокалом девочка занимается с семи лет. Как признается ее мама, Вероника Ивановна, решение заняться пением было скорее необходимостью: в то время Ксения страдала от бронхиальной астмы. Врачи посоветовали развивать легкие и бронхи с помощью вокала. Так начались занятия на вокальном отделении Буда-Кошелевской детской школы искусств, затем и в гомельской студии эстрадно-джазового вокала «Vocal Smile». Сейчас свое вокальное мастерство Ксения развивает и совершенствует, посещая объединение по интересам «Вокальный» в начальной школе райцентра, занимается в Уваровичском центре детского творчества.

Из наиболее значимых наград: диплом 1-й степени в Международном фестивале искусств «Gomel Fest», диплом 3-й степени в VI Республиканском смотре-конкурсе детского творчества «Здравствуй, мир!», диплом 3-й степени VI Международного фестиваля-конкурса «Творчество без границ», победа в котором позволила юной артистке получить свидетельство специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. А еще Ксения уже попробовала себя в роли телеведущей. Это стало возможным благодаря участию в международном конкурсе исполнительских видов искусств «Музыки свет», где она получила сертификат на кастинг в съемках телепередачи «Без взрослых», которая транслируется на телеканале «Europa Plus TV Belarus». К слову, уже состоялась запись трех выпусков.

– Я испытываю огромное удовольствие, выходя на сцену. Конечно, успех и победы служат хорошим стимулом двигаться дальше. На достигнутом останавливаться не собираюсь. А поддержка от спецфонда Президента – лучшее подтверждение, что я на верном пути, – поделилась Ксения Козлова.

Поздравляем нашу юную звездочку и желаем покорения новых творческих вершин!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Ирины Палубец