Встреча, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в музейной комнате Потаповского детского сада-средней школы. Участие в ней приняли школьники, представители БРСМ и ветеранских организаций. Своими воспоминаниями о военном лихолетье с ними поделился председатель совета ветеранов Потаповского сельсовета Михаил Певнев.

Место встречи выбрано неслучайно. К созданию музейной комнаты «История моей земли» свою руку приложил и Михаил Егорович. Благодаря его стараниям были собраны уникальные материалы, имеющие историческую ценность и свидетельствующие о жизни и быте людей в до и послевоенное время.

Родился он в деревне Гавли в 1936 году в многодетной семье. На его детство выпало тяжелое время, память о котором он и сегодня бережно хранит, передавая потомкам и молодому поколению. Его воспоминания никого не оставили равнодушными. И взрослые, и школьники с интересом слушали рассказ живого свидетеля тех далеких и страшных событий.

Участие в мероприятии также принял земляк Михаила Певнева – уроженец Потаповки, известный белорусский поэт, писатель и публицист Анатолий Зеков, который поделился с присутствовавшими своим творчеством.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Марии Максимчиковой