Незаметно наступила пора «тихой охоты» — когда природа щедро одаривает нас своими красотами свежей зеленью, цветами, травами и в том числе первыми весенними грибами и ягодами. Окруженным этой красотой следует помнить о том, что дары леса остаются самым главным поставщиком радионуклидов в наш организм.

Ежегодно по нашему району регистрируется около 20% проб лесной продукции с превышением действующего норматива по содержанию цезия-137. Поэтому не лишним будет напомнить о некоторых особенностях при сборе лесных ягод и грибов.

Из лесных ягод наибольшей способностью накапливать радиоцезий обладают: голубика, клюква, брусника, черника. Несколько меньше накапливают радиоцезий земляника, малина, ежевика. Менее всего загрязнены ягоды рябины и калины.

Сбор дикорастущих ягод допускается в лесах с плотностью загрязнения почв до 2 Ки/км2.

Аккумуляторы : гриб польский, свинушка, масленок, моховик желто-бурый, горькушка. В плодовых телах этих грибов даже при загрязнении почв, близких к фоновому значению (0,1-0,2 Ки/км2), содержание цезия-137 может превышать допустимый уровень. Поэтому сбор этих грибов не рекомендуется. Сильнонакапливающие : грузди, волнушка розовая, зеленка, сыроежки. Собирать грибы этой группы допускается при плотности загрязнения почв до 1 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем. Средненакапливающие : лисичка настоящая, рядовка, белый гриб, подберезовик, подосиновик. Слабонакапливающие : опенок осенний, гриб-зонтик пестрый, дождевик жемчужный.

Не покупайте дикорастущую продукцию в неустановленных местах и без документов, удостоверяющих качество в первую очередь содержание радионуклидов.

Обязательно проверить весь собранный «урожай» на содержание радионуклидов.

Бесплатно проверить лесную продукцию на содержание радионуклидов цезия можно с 09.00 до 16.00 в лаборатории Буда-Кошелёвского районного ЦГЭ по адресу: ул.50 лет Октября, 29а.

Минимальное количество, необходимое для исследования — 0,5 кг. Дополнительную информацию можно получить по телефону 7-74-04.