C 24 по 26 июня 2021 года культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» состоится в Мозыре.

Масштабный и яркий праздник уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине, оставив много положительных эмоций у жителей этих регионов.

Фестиваль в одном из самых красивых городов белорусского Полесья откроется 24 июня в Мозырском драматическом театре имени Ивана Мележа (ул.Ленинская, 23) экскурсией и программой историко-культурного наследия. В этот день в театре состоятся круглый стол на тему «Продвижение историко-культурного наследия» (16.00), открытие художественной выставки «Кола часу» и выставки детского рисунка (17.30), лекция-презентация «Современное белорусское изобразительное искусство» (18.00), а также концерт органной музыки Валерия Шмата «Мой крок да Алiмпу» (19.00).

Во второй день фестиваля, 25 июня, пройдут образовательный семинар по продвижению творческих и инновационных проектов (11.00) и культурно-экономическая программа «Капитал места» (14.30, Мозырский нефтеперерабатывающий завод). Ее участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов. Более подробно об олимпийском движении можно будет узнать на семинаре Белорусской олимпийской академии (СШ №16, 15.00).

Центральной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» 26 июня станет площадь Ленина и набережная реки Припять. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

Профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей 26 июня в вокальном конкурсе. Лауреаты получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Мозыре завершится 26 июня вечерним гала-концертом (19.00) с участием популярных артистов: «Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Ирина Дорофеева, группа Jazz City Band, группа «Байсити», Александр Воронище, группа «Дрозды». В 22.30 над небом Мозыря прогремит праздничный салют.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» в 2021 году пройдет также в Бобруйске (15-17 июля) и других городах Беларуси. Финальным аккордом фестиваля станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

«Вытокi» — белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона.

Основные задачи проекта «Вытокi» — создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный.

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».