В рамках недели молодежи в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко была организована дискуссионная площадка «Молодая семья – кристалл общества». Участие в обсуждение приняли молодые семьи, а также представители центральной районной больницы, отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, ЦБУ №307 филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

В ходе мероприятия участники дискуссионной площадки говорили о необходимости сохранения семейных ценностей, значимости семьи как основы общества, и возможностях, которые предоставляет наше государство для поддержания и развития молодых семей.

Гости площадки в своих выступлениях подробно остановились на своих направлениях. Так, заместитель главного врача по идеологической работе центральной районной больницы Мария Селеня отметила, что делается в сфере здравоохранения по поддержанию рождаемости и материнства. Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева рассказала о государственном стимулировании и поддержке рождаемости. В частности, какие выплаты полагаются матерям за рождение детей, о семейном капитале, помощи многодетным семьям и др. О вариантах улучшения жилищных условий детально проинформировала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова. Также в ходе обсуждения, присутствовавшие узнали от заведующей сектором розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ №307 филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» Галины Пашковской о новых банковских продуктах, которыми могут воспользоваться молодые семьи для улучшения жилищных условий либо приобретения необходимых товаров.

На мероприятии нашлось место и для самых юных ее участников, интерактивную площадку для которых организовала секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Бушевской школы Любовь Городная.

В завершении дискуссионной площадки молодые семьи поделились своими секретами крепкой семьи на импровизированном древе семей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора