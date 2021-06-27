Сегодня молодежь составляет почти 30% населения планеты, а по данным Национального статистического комитета, в Беларуси проживает около 1,7 млн молодых людей – это почти каждый пятый житель республики. Неслучайно при определении общенациональных приоритетов в нашей стране обязательно учитываются интересы молодежи как наиболее активной части общества. А то, что наша молодежь действительно активная, целеустремленная, образованная, подтверждают наши герои.

Не бойтесь жизнь переменить

Слова из известной песни стали жизненным кредо Ольги Деминой, хормейстера Уваровичского ГДК. Ольга – гомельчанка, но уже почти год судьба тесно связала ее с Будакошелевщиной. В августе прошлого года девушка переступила порог Уваровичского ГДК в качестве молодого специалиста: после окончания колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского по распределению была направлена хормейстером в Дом культуры.

Ольга с детства любила песню, особенно народную, аутентичную. Так сложилось, что после школы окончила курсы крановщиков и несколько лет работала на вагоноремонтном заводе на мостовом кране. И там не расставалась с творчеством – пела в местной художественной самодеятельности.

Именно в то время в жизни Ольги наступили непростые времена: она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Работу пришлось оставить, но трудности только закалили характер девушки. Заручившись поддержкой родителей и следуя своей мечте, она поступает на дневное отделение колледжа искусств. Ни на одно мгновение не пожалела о своем выборе. Студенческие годы остались в памяти Ольги как интереснейшее время, хотя учиться ей пришлось уже не со сверстниками.

Сегодня молодой специалист получает вдохновение и удовлетворение от своей работы, ей нравится сам процесс репетиций и общение с людьми. На занятия к ней приходят и юные вокалисты, и уважаемые пенсионеры. Не забывает Ольга и про свое увлечение песней – выступает на районных мероприятиях, участвует в различных конкурсах. Очень любит езду на велосипеде: если позволяет время, проезжает дистанцию по 30-40 км. Любит читать, особенно психологическую литературу.

В завершение нашей беседы Ольга отметила, что молодость – прекрасное время в жизни человека, время поиска, проб и ошибок. И добавила: никогда не поздно учиться и менять что-то в своей жизни, ведь свою судьбу каждый строит сам.

Следуй за своей мечтой, и у тебя обязательно всё получится

Следуй за своей мечтой, и у тебя обязательно всё получится

Вторит нашей первой героине еще одна представительница молодежи нашего района Виктория Шаповалова. Девушка нашла свое призвание в велоспорте. По ее признанию, велоспорт – целый мир, новый, прекрасный, неизведанный. Но в то же время это тяжелый, скорее с эмоциональной точки зрения, вид спорта. Почти половину жизни она посвятила ему.

Восемь лет назад, будучи третьеклассницей Гусевицкой школы, Вика пришла на первое занятие к тренеру по велоспорту Сергею Прокопчуку. Это сегодня у нее за плечами учеба в «СПАРТе», Республиканском училище олимпийского резерва в Минске, многочисленные награды в соревнованиях различного уровня. Но, словно вчера, она помнит первые тренировки, километры дорог в любую погоду и первую серьезную победу в Могилеве на спартакиаде школьников, где в командной гонке заняла 1-е место.

Хотя будущее Виктория планирует связать с тренерской работой, завершать личную спортивную карьеру она не собирается. Тем более, об этом красноречиво говорят последние достижения спорт-сменки. В июне в Минске, в спорткомплексе «Раубичи», на олимпийских днях молодежи и чемпионате Республики Беларусь по велосипедному спорту на шоссе Виктория Шаповалова в индивидуальной гонке на 25 км завоевала бронзовую награду. Эти соревнования стали хорошим поводом, чтобы поздравить еще одну нашу землячку, выпускницу «СПАРТы», воспитанницу Гомельского училища олимпийского резерва Ирину Чуянкову, которая завоевала третье место в командной гонке.

Мы застали Викторию на малой родине, в Новой Гусевице: буквально на недельку она приехала погостить домой. Впереди у нашей землячки покорение новой вершины – поступление БГУФК. Обладая упорством, целеустремленностью, сильным характером, уверены, и с этой задачей Виктория справится успешно.

Если хочешь чего-то добиться – действуй

Таков жизненный девиз бригадира производственной бригады в растениеводстве филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Дмитрия Лукьяненко. Молодой человек убежден, что в нашей стране для молодежи все двери открыты. Главное – действовать и не сидеть сложа руки.

Дмитрий, уроженец агрогородка Глазовка, после окончания девяти классов поступил учиться на агронома в Краснобережский аграрный колледж. На выбор его будущей профессии повлиял один из родственников, который всю жизнь проработал агрономом. Вот и он решил последовать его примеру. И, как впоследствии оказалось, с выбором он не ошибся: эта профессия не только интересная, но и весьма востребованная в сельхозотрасли.

– Наверное, как и большинство моих сверстников, я с нетерпением и некоторым волнением ждал того момента, когда отправлюсь на свое первое рабочее место. Ведь в голове было столько планов, надежд и идей, связанных с самореализацией, самостоятельной жизнью. В отличие от некоторых моих одногруппников, тревог касательно распределения и отработки у меня не было, так как поступал я по целевому направлению, что давало ряд гарантий, – делится молодой специалист. – Мне нравится работать в сельском хозяйстве, ведь именно здесь ощущаешь сопричастность к общему делу. Все мы трудимся на общий результат, поэтому вклад каждого ценен и важен. Молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с сельхозотраслью, могу сказать, что специалист, получивший аграрное образование, без работы не останется. Хорошие перспективы есть и для профессионального роста. Заработная плата достойная, жилье в сельской местности, если нужно, предоставляется. Конечно, работа у нас напряженная, особенно в период посевной кампании и уборочной страды, но, если грамотно все организовать и спланировать, времени хватает и на работу, и на семью, и на учебу. К слову, в нынешнем году я заочно заканчиваю Горецкую сельхозакадемию и, возможно, на достигнутом останавливаться не буду, продолжу повышать свой уровень знаний. Во всяком случае, желание есть, да и возможности такие у нас предоставляются. Как говорится, знания только приветствуются, ну а опыт мы обязательно получим.

По словам молодого специалиста, в нашей стране на государственном уровне созданы хорошие условия для самореализации, раскрытия творческого, спортивного и интеллектуального потенциала молодых людей. Что весьма важно, оказывается поддержка и социальная защита молодым семьям и молодым специалистам. Воспользовавшись целевым направлением, можно гарантировать себе рабочее место. Главное, нужно к чему-то стремиться, работать, зарекомендовать себя, а если что-то не получается, старшие коллеги всегда придут на помощь, подскажут и дадут дельный совет. Одним словом, для молодежи все двери открыты.

Наталья ЛОГУНОВА, Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Ирины Палубец и из личных архивов Дмитрия Лукьяненко и Виктории Шаповаловой