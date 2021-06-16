На днях писательница получила орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Большой крест 1-й степени в Берлине ей вручил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Этой знаковой наградой поощряются только самые достойные кандидаты.

Светлана Алексиевич, безусловно, талантливый писатель, прославилась своими книгами в жанре художественно-документальной прозы, одна из которых «У войны не женское лицо». Долгое время она считалась патриотом, человеком, сочувственно пережившим боль своего народа. Автором, досконально изучившим ужасы войны, преподносившим без прикрас жуткие людские трагедии. Таким образом она давала уроки истории, которые через литературное творчество должны были впитать потомки.

Интересно, что лауреат Нобелевской премии своими учителями считает Алеся Адамовича и Василя Быкова – ярых противников фашизма, отразивших в произведениях правду о войне. Но, видимо, в последнее время что-то стало меняться.

Светлана Алексиевич активно обозначилась на белорусской политической арене в августе прошлого года после президентской избирательной кампании – в качестве сторонника противников действующей власти. Она вступила в так называемый координационный совет, задачей которого было свержение власти. Выступала против руководства нашей страны. Странно, но не смущало «патриота» и то, что оппозиционные волнения проходили под бчб-флагом, под которым в годы войны немцы в нашей стране творили бесчинства. Сколько же горя пришлось пережить белорусскому народу…

Не смущало «патриота» и то, что оппозиционные волнения проходили под бчб-флагом, под которым в годы войны немцы в нашей стране творили бесчинства.

В протестные месяцы казалось, что «змагарская» сила писательницы настолько сильна, что станет истинным проводником тех идей именно здесь. И да, в ее словах было столько запала и энергии!

Но когда запахло жареным, а писательницу на беседы стали приглашать правоохранители, смелость вдруг улетучилась, и госпожа Алексиевич уже в сентябре собрала чемоданы и отчалила с «тонущего оппозиционного корабля» в спокойную Германию.

На недавней церемонии награждения «крестом», конечно же, речь шла о политической ситуации в нашей стране. Президент ФРГ упоминал «многомесячные» протесты и их «женское» лицо. Алексиевич говорила про «строй», «коммунизм в головах», обозначила нашу эпоху «безвременьем» и что вот только недавно «отряхнулись от сна».

Находясь вдалеке от Родины, от покинутых «единомышленников и единопартийцев» – на безопасном для себя расстоянии – Светлана Алексиевич вещает: еще необходимо работать с теми, кто поддерживает существующую власть, направлять на путь истинный. Ну, а самая шикарная цитата, сказанная ею на чествовании в Берлине, касалась того, что белорусам нужно объяснять свою историю. То есть мы еще чего-то не знаем? Или наши мысли надо поправить и откорректировать? А как символично-кощунственно эта «перезагрузка» связана с тем, что немецкий статусный крест белорусской писательнице вручили ни много ни мало накануне 22 июня – Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Войны, в которой, если Алексиевич подзабыла, погиб каждый третий житель Беларуси. И мы этого не забудем…

Ну, а самая шикарная цитата, сказанная ею на чествовании в Берлине, касалась того, что белорусам нужно объяснять свою историю.

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