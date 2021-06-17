В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии начинают предварительные испытания белорусской вакцины против SARS-CoV-2. Разработку опытного образца планируется завершить к осени, запустить производство должны в 2022 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «7 дней».



В создании белорусской вакцины против коронавируса задействованы 5 лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, это примерно 50 специалистов. В их числе – заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолий Красько. Он назвал разработку вакцин устоявшимся процессом, подразумевающим несколько важных этапов.

– Разработка вакцин осуществляется по правилам. Сначала подбор иммунизирующего материала: определяем, что вводить пациенту для вызова эффективной иммунной реакции на препарат, точнее «антиген». Затем определяем качественный и количественный состав антигена, его свойства, которые важно заложить при создании вакцины. То есть кандидатные варианты препарата исследуем экспериментально in vitro («в пробирке») и in vivo – на живых организмах. Мы уже определились с типом вакцины, разработкой которой занимаемся. Выбрали несколько кандидатных вариантов препарата, – объяснил Анатолий Красько.

Он также рассказал, что сейчас начинаются предварительные исследования in vivo. Проводится накопление, очистка, инактивация кандидатных вариантов и иммунизация ими лабораторных мышей.

– Когда будем уверены, что препарат безопасный, иммуногенный, не вызывает побочных реакций, приступим совместно к доклиническим испытаниям на разных животных. Их иммунизируют по той же схеме, что при вакцинировании людей. Потом животным введут вирус и будут наблюдать, как сработала вакцина. Помимо защитного эффекта, определяют возможные побочные – токсичность, аллергенность, влияние на органы и ткани и еще много разных параметров, – уточнил он.

Далее, по его словам, будут проводиться состоящие из трех фаз клинические испытания на людях. Проверят эффективность выработки иммунного ответа, токсичность вакцины, какие аллергические реакции она может вызвать, и другие параметры. Третья фаза самая длительная. Она определяет эффективность нового препарата. Для этого проводится иммунизация большой группы людей без отбора, но на определенной территории.

Анатолий Красько добавил, что в рамках разработки вакцины поддерживается связь с коллегами из-за рубежа – специалистами из России, США, ВОЗ.

sb.by