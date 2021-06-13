Нынешний год, несмотря на пандемию, для нашей талантливой землячки Майи Галицкой стал богатым на победы в различных литературных конкурсах и фестивалях и многочисленных творческих проектах. В ее копилке большое количество наград международного, республиканского, областного и районного уровней. Своими успехами, а также творческими планами она поделилась с читателями «Авангарда».

– Прозаик, поэтесса, мастерица и разносторонняя личность – это все про вас. Все же чему вы больше всего отдаете предпочтение?

– В каждом виде творчества я ощущаю себя гармонично. Если говорить про конкурсную деятельность, то акцент делаю на литературу, где с помощью слова можно передать свои мысли, чувства и переживания. Свой первый рассказ я написала в 14 лет и с тех пор, как говорится, с пером не расстаюсь, записывая рассказы и зарисовки из жизни. Проза – моя главная страсть, но и о поэзии не забываю. В основном рифмованные строки приходят в моменты эмоционального всплеска, ведь без вдохновения написать хорошие стихи просто невозможно. Наверное, именно поэтому в моем творчестве не так много поэзии.

– В минувшем году вы приняли участие в XV Международном фестивале-празднике «Славянские литературные дожинки», став лауреатом литературной премии имени Кирилла Туровского. С циклом рассказов «Образы» вы победили в номинации «Открытие года». Что для вас значит эта победа?

– Участие в такого рода конкурсах – это, прежде всего, ценный опыт от общения с коллегами по цеху, с талантливыми молодыми и именитыми мастерами слова. К тому же, по условиям конкурса, свет увидела моя первая книга – цикл рассказов «Образы». Половина тиража пополнила фонды различных библиотек. Это значит, что своим творчеством я смогла поделиться с земляками. К слову, это не единственная моя награда на литературных дожинках. Я стала лауреатом 2-й степени конкурса «Православие – моя надежда!», организованного Гомельской епархией совместно с Гомельским областным отделением Союза писателей Беларуси, лауреатом 3-й степени международного конкурса «Мое слово», лауреатом конкурса «Кладезь талантов», дипломантом 1-й степени в конкурсе «Незабыўны подзвіг. Міша Мароз».

– Какие еще значимые победы за вашими плечами?

– Я активно участвую в конкурсах и фестивалях с 2010 года. Приятно, что в моей копилке немало побед международного класса. Так, в 2010-м я стала лауреатом I Всемирного фестиваля русского языка и литературы, который проходил в Санкт-Петербурге, а в 2012 году – ХII Пушкинского конкурса в Москве. Являюсь обладателем Гран-при всемирного литературного интернет-конкурса «Чайка», посвященного 50-летию полета Валентины Терешковой в космос, победителем международного литературного конкурса «Владимир Тендряков сегодня», обладателем международной литературной премии им. Ф.М. Тютчева, победителем международного литературного конкурса им. В.В. Карпенко, международных литературных конкурсов «Хрустальный родник» и «Звезда Рождества», призером международной литературно-педагогической премии «Добрая лира», финалистом международного литературного форума «Славянская лира», финалистом и победителем конкурса «Созвездие духовности», призером международного литературного конкурса «Центр Европы», лонглистером международного литературного конкурса «Русский Гофман», абсолютным победителем республиканского конкурса переводов стихов М. Богдановича «Дистихи», лауреатом международных конкурсов искусств «Кубок дружбы», «Миллениум», «Гомель Фест» и многих других. Кроме того, стараюсь совершенствоваться и в профессиональной деятельности. Я стала победителем регионального конкурса «Учитель года» в номинации «Русский язык, белорусский язык».

– Сказалась ли пандемия на вашей конкурсной деятельности?

– Сейчас, к счастью, в век современных технологий в конкурсах можно участвовать дистанционно. Хотя, признаюсь, в минувшем году несколько запланированных поездок пришлось отложить. Помимо встреч с интересными людьми, творческая деятельность – это еще и отличная возможность побывать в новых местах, попутешествовать. Надеюсь, что скоро такая возможность вновь появится, и я осуществлю намеченные планы.

– Не скрою, с удовольствием слежу за вашим профилем в Инстаграме и не перестаю удивляться вашей активной деятельности. Какими последними победами можете похвастаться?

– В начале года я приняла участие в международном литературном конкурсе «На крыльях грифона», где заняла 2-е место в номинации Проза» и удостоена звания «Серебряное перо». Мое эссе про войну «Язык памяти Победы» признано одним из лучших по итогам литературного конкурса «Помнить, чтобы понимать» и вошло в тематический сборник. В конце мая в областной библиотеке имени Ленина прошел фестиваль книги #ЧитайГомель, который собрал любителей книги из всей области. В рамках мероприятия были подведены итоги открытого областного литературного конкурса «Сям’я – аснова кахання і шчасця», посвященного 100-летию народного писателя Беларуси Ивана Шамякина, в котором я заняла 1-е место. Здесь же состоялась моя первая творческая встреча в качестве писателя с читателями. Я получила море незабываемых эмоций от живого общения. Вдвойне приятно, что мое творчество и моя личность интересны людям. У нас получился насыщенный живой диалог. К слову, буквально на днях я приняла участие в телевикторине «Сваімі словамі».

– Помимо литературы, в каком еще направлении чувствуете себя уверенно?

– Еще одной формой самовыражения для меня является декоративно-прикладное творчество. С огромным удовольствием посвящаю время вышивке. Со своим полутораметровым «Осенним пейзажем», вышитым бисером, я стала лауреатом международного конкурса-фестиваля «The world of Art». В моей копилке немало и других, не менее значимых наград. Еще я увлекаюсь фотографией, хореографией и музыкой. Жаль только, что в сутках всего 24 часа и на все не хватает времени, ведь у меня еще есть и любимая работа, и семья, и мои коты, которые нуждаются во внимании и заботе. Благо, что мой супруг – это мой единомышленник, который всячески поддерживает меня и вдохновляет.

– Может поделитесь с нашими читателями своими творческими планами?

– Планов, как всегда много. Конечно, большинство из них связаны с творчеством. Продолжу творить и участвовать в конкурсах и фестивалях. Если появится возможность, обязательно отправлюсь в Керчь на международный литературный конкурс «На крыльях грифона». Да и в профессиональной деятельности грядут перемены. К сожалению, наша малокомплектная Недойская школа будет закрыта, поэтому придется менять место работы. Но, надеюсь, что и в другой школе я смогу найти единомышленников, подружусь с ребятами и продолжу совершенствовать свое профессиональное мастерство. Буду готовиться к квалификационному экзамену «учитель-методист». Вообще, я придерживаюсь принципа: и в жизни, и в творчестве делать все максимально хорошо, добросовестно, честно и с душой.

Беседовала

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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