Около полудня 2 июня в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна в поле вблизи деревни Красное Знамя.

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье FS80» горит открытым пламенем. До прибытия подразделений МЧС водитель комбайна пытался ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек и шасси комбайна. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает!

Надежность и долговечность при эксплуатации сельхозтехники зависит от того, как выполняются требования инструкции по эксплуатации. Следует очищать узлы и агрегаты от пыли и пожнивных остатков, осуществлять периодический контроль за их правильной работой. Следить и своевременно устранять подтекания горюче смазочных материалов. Выполняя эти требования, риск возникновения возгорания будет минимален.

Фото из архива РОЧС