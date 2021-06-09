Аграрии Будакошелевщины не теряют ни минуты. Активными темпами в хозяйствах района ведут заготовку кормов из трав первого укоса. «Авангард» побывал на одном из полей ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и на месте увидел, как кипит работа.

По словам главного агронома сельхозпредприятия Сергея Шевчука, первый укос – самый важный. Ведь именно сейчас травы особенно сочные и питательные. Поэтому аграрии используют каждый погожий день, чтобы максимально оперативно справиться с кормозаготовкой. На сегодняшний день на уборке и заготовке кормов в хозяйстве задействовано 8 единиц техники, на которой трудятся профессионалы своего дела. Среди них – механизатор Сергей Гавриленко.

– На новом комбинированном пресс-подборщике ПРП-160-1К работаю второй сезон. В минувшем году сам ездил на завод за техникой, – делится мужчина. – Все тонкости и нюансы работы на современном агрегате осваивал самостоятельно, а если возникали вопросы в части электроники, то связывался с сервисным центром. Могу похвастаться, что технику уже изучил досконально. Даже консультирую работников соседнего хозяйства (улыбается аграрий). Одним словом, работаем без простоев, стараемся не упустить оптимальные агротехнические сроки, чтобы кормов было в достатке.

Недалеко от Сергея Николаевича трудиться его тезка – Сергей Василенко. Мужчина занят скашиванием многолетних трав.

– Сейчас у нас горячая пора. Но на трудности жаловаться мы не привыкли, стараемся не упустить ни одного погожего дня, ведь дожди для кормозаготовки большая помеха, – отмечает механизатор. – В сельскохозяйственной отрасли работаю более 30 лет, поэтому понимаю, какая ответственная задача на нас лежит. Ведь, если есть качественные корма, то будет и молоко. В сельском хозяйстве все взаимосвязано, мы трудимся на общий результат. Закончу с первым укосом, возьмусь за подкормку кукурузы и многолетних трав.

Как рассказали в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, площадь первого укоса в районе составляет 6878 га. На сегодняшний день уже убрано 2754 га трав, из которых 772 га – люцерна. Заготовлено 1138 тонн сена и 6623 тонны сенажа, 2256 тонн из которых в полимерную упаковку. По темпам кормозаготовки в лидерах СУП «Андреевка», ОАО «Юбилейный-Агро» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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